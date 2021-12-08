https://ria.ru/20211208/priamure-1762705638.html

В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду

В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду - РИА Новости, 08.12.2021

В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду

Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:06

2021-12-08T11:06

2021-12-08T11:06

распространение коронавируса

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

коронавирус в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте."Принято решение приравнять официальный медотвод к QR-коду. Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения, можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации", - сообщил Орлов.Он добавил, что с таким предложением к нему "неоднократно обращались в социальных сетях"."Я считаю, что решение своевременное. Изменения уже внесены в распоряжение и официально действуют на территории области", - отметил Орлов.Система QR-кодов в октябре начала действовать в заведениях общепита Благовещенска, с ноября ее распространили на ТЦ, спортзалы, театры, кино, выставочные залы, парикмахерских и салоны красоты. С 1 декабря непривитых студентов старше 18 лет в Приамурье перевели на дистанционное обучение. С 15 декабря QR-код потребуется в Благовещенске для посещения крупных строительных магазинов, административно-деловых центров, а также управления соцзащиты по Благовещенску и Благовещенскому району.

https://ria.ru/20211207/zakonoproekt-1762613617.html

https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762550207.html

благовещенск

амурская область

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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии