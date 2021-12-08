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В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду - РИА Новости, 08.12.2021
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду
Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:06
2021-12-08T11:06
2021-12-08T11:06
распространение коронавируса
общество
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте."Принято решение приравнять официальный медотвод к QR-коду. Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения, можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации", - сообщил Орлов.Он добавил, что с таким предложением к нему "неоднократно обращались в социальных сетях"."Я считаю, что решение своевременное. Изменения уже внесены в распоряжение и официально действуют на территории области", - отметил Орлов.Система QR-кодов в октябре начала действовать в заведениях общепита Благовещенска, с ноября ее распространили на ТЦ, спортзалы, театры, кино, выставочные залы, парикмахерских и салоны красоты. С 1 декабря непривитых студентов старше 18 лет в Приамурье перевели на дистанционное обучение. С 15 декабря QR-код потребуется в Благовещенске для посещения крупных строительных магазинов, административно-деловых центров, а также управления соцзащиты по Благовещенску и Благовещенскому району.
https://ria.ru/20211207/zakonoproekt-1762613617.html
https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762550207.html
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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду для посещения заведений, где введены ограничения