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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/priamure-1762705638.html
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду - РИА Новости, 08.12.2021
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду
Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:06
2021-12-08T11:06
распространение коронавируса
общество
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте."Принято решение приравнять официальный медотвод к QR-коду. Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения, можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации", - сообщил Орлов.Он добавил, что с таким предложением к нему "неоднократно обращались в социальных сетях"."Я считаю, что решение своевременное. Изменения уже внесены в распоряжение и официально действуют на территории области", - отметил Орлов.Система QR-кодов в октябре начала действовать в заведениях общепита Благовещенска, с ноября ее распространили на ТЦ, спортзалы, театры, кино, выставочные залы, парикмахерских и салоны красоты. С 1 декабря непривитых студентов старше 18 лет в Приамурье перевели на дистанционное обучение. С 15 декабря QR-код потребуется в Благовещенске для посещения крупных строительных магазинов, административно-деловых центров, а также управления соцзащиты по Благовещенску и Благовещенскому району.
https://ria.ru/20211207/zakonoproekt-1762613617.html
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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии
11:06 08.12.2021
 
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду

В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду для посещения заведений, где введены ограничения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Жителей Амурской области, которые из-за медицинских противопоказаний не могут сделать прививку от COVID-19, начнут пускать туда, где действует система QR-кодов, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте.
"Принято решение приравнять официальный медотвод к QR-коду. Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения, можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации", - сообщил Орлов.
Он добавил, что с таким предложением к нему "неоднократно обращались в социальных сетях".
"Я считаю, что решение своевременное. Изменения уже внесены в распоряжение и официально действуют на территории области", - отметил Орлов.
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Коронавирус в России
 
 
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