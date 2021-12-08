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Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021"
Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021" - РИА Новости, 08.12.2021
Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021"
Аэрофлот стал обладателем престижной премии "Время инноваций 2021" в номинации Инновация года с проектом "Система контроля операционных ограничений" в категории РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:37
2021-12-08T14:37
2021-12-08T14:38
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Аэрофлот стал обладателем престижной премии "Время инноваций 2021" в номинации Инновация года с проектом "Система контроля операционных ограничений" в категории IT и цифровые технологии, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году на конкурсный отбор премии от различных российских компаний были заявлены более 50 инновационных и цифровых решений."Проект Аэрофлота "Система контроля операционных ограничений" представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. Данная система суммирует все информационные потоки и автоматизирует принятие решений. Это собственная разработка Аэрофлота, которая не имеет мировых аналогов. Авиакомпания уже подала заявки на получение патентов на изобретение", - говорится в пресс-релизе компании.Аэрофлот неоднократно становился обладателем премии "Время инноваций" за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности.
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новости компаний - экономика, аэрофлот
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Аэрофлот стал обладателем престижной премии "Время инноваций 2021" в номинации Инновация года с проектом "Система контроля операционных ограничений" в категории IT и цифровые технологии, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году на конкурсный отбор премии от различных российских компаний были заявлены более 50 инновационных и цифровых решений.
"Проект Аэрофлота "Система контроля операционных ограничений" представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. Данная система суммирует все информационные потоки и автоматизирует принятие решений. Это собственная разработка Аэрофлота, которая не имеет мировых аналогов. Авиакомпания уже подала заявки на получение патентов на изобретение", - говорится в пресс-релизе компании.
Аэрофлот неоднократно становился обладателем премии "Время инноваций" за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности.