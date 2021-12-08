https://ria.ru/20211208/premiya-1762758527.html

Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021"

Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021" - РИА Новости, 08.12.2021

Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2021"

Аэрофлот стал обладателем престижной премии "Время инноваций 2021" в номинации Инновация года с проектом "Система контроля операционных ограничений" в категории РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:37

2021-12-08T14:37

2021-12-08T14:38

новости компаний - экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Аэрофлот стал обладателем престижной премии "Время инноваций 2021" в номинации Инновация года с проектом "Система контроля операционных ограничений" в категории IT и цифровые технологии, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году на конкурсный отбор премии от различных российских компаний были заявлены более 50 инновационных и цифровых решений."Проект Аэрофлота "Система контроля операционных ограничений" представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. Данная система суммирует все информационные потоки и автоматизирует принятие решений. Это собственная разработка Аэрофлота, которая не имеет мировых аналогов. Авиакомпания уже подала заявки на получение патентов на изобретение", - говорится в пресс-релизе компании.Аэрофлот неоднократно становился обладателем премии "Время инноваций" за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности.

https://ria.ru/20211202/aviakompaniya-1761882432.html

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новости компаний - экономика, аэрофлот