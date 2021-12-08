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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/premiere-1762723987.html
В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало"
В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало" - РИА Новости, 08.12.2021
В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало"
В Лондоне состоялась мировая премьера шпионского боевика Мэттью Вона "King’s Man: Начало". Кто из актерского состава проэкта побывал в этот вечер на красной... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:46
2021-12-08T14:46
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера шпионского боевика Мэттью Вона "King’s Man: Начало". Кто из актерского состава проэкта побывал в этот вечер на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости. В ленте, основанной на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона, рассказывают о событиях времен Первой мировой войны, а также о происхождении шпионского агентства под названием King’s Man.Дату выхода "King’s Man: Начало" неоднократно переносили. Ожидалось, что фильм выйдет в 2019 году, затем премьеру назначили на март 2020 года — как раз когда в мире началась пандемия коронавируса.Сейчас выход боевика российских кинотеатрах запланирован на 13 января 2022 года.
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лондон, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , рэйф файнс, клаудиа шиффер
14:46 08.12.2021
 
В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало"

В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало"

© Фото : пресс-служба Disney RussiaПремьера фильма "King’s Man: Начало"
Премьера фильма King’s Man: Начало - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : пресс-служба Disney Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера шпионского боевика Мэттью Вона "King’s Man: Начало". Кто из актерского состава проэкта побывал в этот вечер на красной дорожке — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба Disney Russia

Одним из первых к публике вышел Мэттью Вон в сопровождении своей супруги — супермодели Клаудии Шиффер. Режиссер утеплился — пришел в пальто, кепке и шарфе, а вот про жену, кажется, забыл. Шиффер появилась на красной дорожке в элегантном Balmain с открытыми плечами. И хотя на знаменитую немку было холодно смотреть, выглядела она прекрасно.

Премьера фильма King’s Man: Начало
1 из 6

Одним из первых к публике вышел Мэттью Вон в сопровождении своей супруги — супермодели Клаудии Шиффер. Режиссер утеплился — пришел в пальто, кепке и шарфе, а вот про жену, кажется, забыл. Шиффер появилась на красной дорожке в элегантном Balmain с открытыми плечами. И хотя на знаменитую немку было холодно смотреть, выглядела она прекрасно.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
© Фото : пресс-служба Disney Russia

Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.

А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.

Премьера фильма King’s Man: Начало
2 из 6

Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.

А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
© Фото : пресс-служба Disney Russia

Оранжевый цвет выбрала и певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) украсившая саундтрек фильма композицией "Measure of a Man". Она появилась в платье с капюшоном Miss Corpus со

Эффектный наряд исполнительница сочетала с коричневыми сапогами на высоком каблуке и золотыми аксессуарами.

Премьера фильма King’s Man: Начало
3 из 6

Оранжевый цвет выбрала и певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) украсившая саундтрек фильма композицией "Measure of a Man". Она появилась в платье с капюшоном Miss Corpus со

Эффектный наряд исполнительница сочетала с коричневыми сапогами на высоком каблуке и золотыми аксессуарами.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
© Фото : пресс-служба Disney Russia

Премьеру не пропустил Харрис Дикинсон. По этому случаю он надел стильный костюм зеленого цвета.

В фильме Дикинсон сыграл начинающего агента по имени Конрад.

Премьера фильма King’s Man: Начало
4 из 6

Премьеру не пропустил Харрис Дикинсон. По этому случаю он надел стильный костюм зеленого цвета.

В фильме Дикинсон сыграл начинающего агента по имени Конрад.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
© Фото : пресс-служба Disney Russia

В Рисе Ивансе, сыгравшего Григория Распутина, сложно было узнать загадочного старца. Фотографам и коллегам он добродушно улыбался.

Премьера фильма King’s Man: Начало
5 из 6

В Рисе Ивансе, сыгравшего Григория Распутина, сложно было узнать загадочного старца. Фотографам и коллегам он добродушно улыбался.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
© Фото : пресс-служба Disney Russia

Премьера фильма "King’s Man: Начало" также посетил великолепный Чарльз Дэнс. В боевике Вона он появится в образе генерала Китченера.

Премьера фильма King’s Man: Начало
6 из 6

Премьера фильма "King’s Man: Начало" также посетил великолепный Чарльз Дэнс. В боевике Вона он появится в образе генерала Китченера.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
1 из 6

Одним из первых к публике вышел Мэттью Вон в сопровождении своей супруги — супермодели Клаудии Шиффер. Режиссер утеплился — пришел в пальто, кепке и шарфе, а вот про жену, кажется, забыл. Шиффер появилась на красной дорожке в элегантном Balmain с открытыми плечами. И хотя на знаменитую немку было холодно смотреть, выглядела она прекрасно.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
2 из 6

Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.

А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
3 из 6

Оранжевый цвет выбрала и певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) украсившая саундтрек фильма композицией "Measure of a Man". Она появилась в платье с капюшоном Miss Corpus со

Эффектный наряд исполнительница сочетала с коричневыми сапогами на высоком каблуке и золотыми аксессуарами.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
4 из 6

Премьеру не пропустил Харрис Дикинсон. По этому случаю он надел стильный костюм зеленого цвета.

В фильме Дикинсон сыграл начинающего агента по имени Конрад.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
5 из 6

В Рисе Ивансе, сыгравшего Григория Распутина, сложно было узнать загадочного старца. Фотографам и коллегам он добродушно улыбался.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
6 из 6

Премьера фильма "King’s Man: Начало" также посетил великолепный Чарльз Дэнс. В боевике Вона он появится в образе генерала Китченера.

© Фото : пресс-служба Disney Russia
В ленте, основанной на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона, рассказывают о событиях времен Первой мировой войны, а также о происхождении шпионского агентства под названием King’s Man.
Дату выхода "King’s Man: Начало" неоднократно переносили. Ожидалось, что фильм выйдет в 2019 году, затем премьеру назначили на март 2020 года — как раз когда в мире началась пандемия коронавируса.
Сейчас выход боевика российских кинотеатрах запланирован на 13 января 2022 года.
Кадр трейлера фильма King's Man: Начало
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