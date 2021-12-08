В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало"

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Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.

А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.