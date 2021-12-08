В Лондоне состоялась премьера фильма "King’s Man: Начало"
Одним из первых к публике вышел Мэттью Вон в сопровождении своей супруги — супермодели Клаудии Шиффер. Режиссер утеплился — пришел в пальто, кепке и шарфе, а вот про жену, кажется, забыл. Шиффер появилась на красной дорожке в элегантном Balmain с открытыми плечами. И хотя на знаменитую немку было холодно смотреть, выглядела она прекрасно.
Одним из первых к публике вышел Мэттью Вон в сопровождении своей супруги — супермодели Клаудии Шиффер. Режиссер утеплился — пришел в пальто, кепке и шарфе, а вот про жену, кажется, забыл. Шиффер появилась на красной дорожке в элегантном Balmain с открытыми плечами. И хотя на знаменитую немку было холодно смотреть, выглядела она прекрасно.
Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.
А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.
Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.
А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.
Оранжевый цвет выбрала и певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) украсившая саундтрек фильма композицией "Measure of a Man". Она появилась в платье с капюшоном Miss Corpus со
Эффектный наряд исполнительница сочетала с коричневыми сапогами на высоком каблуке и золотыми аксессуарами.
Оранжевый цвет выбрала и певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) украсившая саундтрек фильма композицией "Measure of a Man". Она появилась в платье с капюшоном Miss Corpus со
Эффектный наряд исполнительница сочетала с коричневыми сапогами на высоком каблуке и золотыми аксессуарами.
Премьеру не пропустил Харрис Дикинсон. По этому случаю он надел стильный костюм зеленого цвета.
В фильме Дикинсон сыграл начинающего агента по имени Конрад.
Премьеру не пропустил Харрис Дикинсон. По этому случаю он надел стильный костюм зеленого цвета.
В фильме Дикинсон сыграл начинающего агента по имени Конрад.
В Рисе Ивансе, сыгравшего Григория Распутина, сложно было узнать загадочного старца. Фотографам и коллегам он добродушно улыбался.
В Рисе Ивансе, сыгравшего Григория Распутина, сложно было узнать загадочного старца. Фотографам и коллегам он добродушно улыбался.
Премьера фильма "King’s Man: Начало" также посетил великолепный Чарльз Дэнс. В боевике Вона он появится в образе генерала Китченера.
Премьера фильма "King’s Man: Начало" также посетил великолепный Чарльз Дэнс. В боевике Вона он появится в образе генерала Китченера.
Одним из первых к публике вышел Мэттью Вон в сопровождении своей супруги — супермодели Клаудии Шиффер. Режиссер утеплился — пришел в пальто, кепке и шарфе, а вот про жену, кажется, забыл. Шиффер появилась на красной дорожке в элегантном Balmain с открытыми плечами. И хотя на знаменитую немку было холодно смотреть, выглядела она прекрасно.
Бывшая девушка Бонда, а теперь подруга спецагентов King’s Man по имени Полли актриса Джемма Артертон на премьеру надела оранжевое платье Dior из новой весенней коллекции. Как и Клаудию Шиффер, плюс семь за окном ее тоже не испугали.
А вот партнер Артертон по фильму Рэйф Файнс — исполнитель роли шпиона Орландо Оксфорда — моде предпочел удобство и комфорт. Он выбрал лаконичный серый костюм и не забыл про шарф.
Оранжевый цвет выбрала и певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) украсившая саундтрек фильма композицией "Measure of a Man". Она появилась в платье с капюшоном Miss Corpus со
Эффектный наряд исполнительница сочетала с коричневыми сапогами на высоком каблуке и золотыми аксессуарами.
Премьеру не пропустил Харрис Дикинсон. По этому случаю он надел стильный костюм зеленого цвета.
В фильме Дикинсон сыграл начинающего агента по имени Конрад.
В Рисе Ивансе, сыгравшего Григория Распутина, сложно было узнать загадочного старца. Фотографам и коллегам он добродушно улыбался.
Премьера фильма "King’s Man: Начало" также посетил великолепный Чарльз Дэнс. В боевике Вона он появится в образе генерала Китченера.