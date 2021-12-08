https://ria.ru/20211208/potok-1762670689.html

Украину шокировало двуличие США

В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.12.2021

Украину шокировало двуличие США

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал исключение санкций против трубопровода "Северный поток — 2" из проекта... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:49

2021-12-08T01:49

2021-12-08T01:49

в мире

сша

евросоюз

верховная рада украины

северный поток — 2

россия

максим бужанский

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал исключение санкций против трубопровода "Северный поток — 2" из проекта оборонного бюджета США.Ранее в палате представителей представили оборонный бюджет без упоминания санкций по "Северному потоку — 2", соответствующий законопроект опубликован профильным комитетом. При этом в конгрессе все же решили осудить в документе строительство трубопровода."Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против "Северного потока — 2" на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Ранее республиканцы в конгрессе требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятия из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20211207/prioritet-1762661914.html

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в мире, сша, евросоюз, верховная рада украины, северный поток — 2, россия, максим бужанский