https://ria.ru/20211208/potok-1762670689.html
Украину шокировало двуличие США
В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.12.2021
Украину шокировало двуличие США
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал исключение санкций против трубопровода "Северный поток — 2" из проекта... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:49
2021-12-08T01:49
2021-12-08T01:49
в мире
сша
евросоюз
верховная рада украины
северный поток — 2
россия
максим бужанский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_4f605bea2afec5a871100b51d918fe07.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал исключение санкций против трубопровода "Северный поток — 2" из проекта оборонного бюджета США.Ранее в палате представителей представили оборонный бюджет без упоминания санкций по "Северному потоку — 2", соответствующий законопроект опубликован профильным комитетом. При этом в конгрессе все же решили осудить в документе строительство трубопровода."Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против "Северного потока — 2" на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Ранее республиканцы в конгрессе требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятия из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20211207/prioritet-1762661914.html
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e63508468d6e88d713ba235ce40c62ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, верховная рада украины, северный поток — 2, россия, максим бужанский
В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
Депутат Рады Бужанский назвал бестактным отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"