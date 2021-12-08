Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/poteplenie-1762717804.html
Москвичам пообещали потепление после морозов
Москвичам пообещали потепление после морозов - РИА Новости, 08.12.2021
Москвичам пообещали потепление после морозов
В Москве на следующей неделе ожидается более теплая погода после морозов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:49
2021-12-08T13:32
общество
москва
погода
татьяна позднякова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759937733_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_44d51286bda69b127480e9e4504e3a85.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается более теплая погода после морозов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Потепление до оттепели мы пока не ждем. А повышение температуры будет на следующей неделе", — сказала она.Синоптик уточнила, что температура приблизится к климатической норме.Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в столице похолодает уже в ночь на среду, 8 декабря, а к вечеру столбики термометров опустятся до минус девяти градусов. На погоду повлияет скандинавский антициклон.В ночь на четверг температура понизится еще на градус, а апогей холода наступит в пятницу: мороз усилится до минус 17 градусов, до 20 ниже нуля — по области.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759937733_371:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_81afef03e2e4cfdfdf381c3333007758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода, татьяна позднякова, россия
11:49 08.12.2021 (обновлено: 13:32 08.12.2021)
 
Москвичам пообещали потепление после морозов

Синоптик Позднякова: потепление после морозов в Москве начнется на следующей неделе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается более теплая погода после морозов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Потепление до оттепели мы пока не ждем. А повышение температуры будет на следующей неделе", — сказала она.
Синоптик уточнила, что температура приблизится к климатической норме.
Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в столице похолодает уже в ночь на среду, 8 декабря, а к вечеру столбики термометров опустятся до минус девяти градусов. На погоду повлияет скандинавский антициклон.
В ночь на четверг температура понизится еще на градус, а апогей холода наступит в пятницу: мороз усилится до минус 17 градусов, до 20 ниже нуля — по области.
Не внезапно: как Москва встретила сильнейший декабрьский снегопад
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Уборка снега в Москве
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

Снег в Москве
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

Уборка снега в Москве
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Уборка снега в Москве
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

Снег в Москве
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

Снег в Москве
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Снегосплавный пункт
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

Снег в Москве
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМоскваПогодаТатьяна ПоздняковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений