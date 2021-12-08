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Москвичам пообещали потепление после морозов

Москвичам пообещали потепление после морозов - РИА Новости, 08.12.2021

Москвичам пообещали потепление после морозов

В Москве на следующей неделе ожидается более теплая погода после морозов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:49

2021-12-08T11:49

2021-12-08T13:32

общество

москва

погода

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается более теплая погода после морозов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Потепление до оттепели мы пока не ждем. А повышение температуры будет на следующей неделе", — сказала она.Синоптик уточнила, что температура приблизится к климатической норме.Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в столице похолодает уже в ночь на среду, 8 декабря, а к вечеру столбики термометров опустятся до минус девяти градусов. На погоду повлияет скандинавский антициклон.В ночь на четверг температура понизится еще на градус, а апогей холода наступит в пятницу: мороз усилится до минус 17 градусов, до 20 ниже нуля — по области.

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2021

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общество, москва, погода, татьяна позднякова, россия