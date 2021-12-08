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Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ

Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021

Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил раненных при стрельбе в многофункциональном центре. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:01

2021-12-08T12:01

2021-12-08T12:46

сергей собянин

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

происшествия

москва

ирина волк

жилищник

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин навестил раненных при стрельбе в многофункциональном центре."Был сегодня в "Склифе". Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное", — написал он на своей странице во "ВКонтакте", пообещав также оказать помощь семье погибшего мужчины, у которого остались маленькие дети.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался 45-летний житель столицы — был с собой нож.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.

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сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, москва, ирина волк, жилищник