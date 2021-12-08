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Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ
Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021
Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин навестил раненных при стрельбе в многофункциональном центре. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:01
2021-12-08T12:46
сергей собянин
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
происшествия
москва
ирина волк
жилищник
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин навестил раненных при стрельбе в многофункциональном центре."Был сегодня в "Склифе". Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное", — написал он на своей странице во "ВКонтакте", пообещав также оказать помощь семье погибшего мужчины, у которого остались маленькие дети.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался 45-летний житель столицы — был с собой нож.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, москва, ирина волк, жилищник
12:01 08.12.2021 (обновлено: 12:46 08.12.2021)
 
Собянин рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в МФЦ

Мэр Москвы Собянин: пострадавший при стрельбе в МФЦ находится в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОбстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин навестил раненных при стрельбе в многофункциональном центре.
"Был сегодня в "Склифе". Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное", — написал он на своей странице во "ВКонтакте", пообещав также оказать помощь семье погибшего мужчины, у которого остались маленькие дети.
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. В ведомстве заявили, что у злоумышленника — им оказался 45-летний житель столицы — был с собой нож.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

Люди у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Автомобиль следственного комитета РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую судебную и баллистическую экспертизы. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии.
 
Сергей СобянинСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыПроисшествияМоскваИрина ВолкЖилищник
 
 
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