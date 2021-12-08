https://ria.ru/20211208/posrednichestvo-1762737799.html

Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной

Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.12.2021

Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество между РФ и Украиной в любом формате по их желанию. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:11

2021-12-08T13:11

2021-12-08T13:21

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

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сергей лавров

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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество между РФ и Украиной в любом формате по их желанию.Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что лидеры РФ и Турции могут обсудить предложение Анкары, напомнив при этом, что Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже отреагировал на это, сказав, что Россия не является стороной данного конфликта."Мы внимательно следим за событиями на Украине и рядом с ней. Мы хотим, чтобы напряженность не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать все, что в наших силах, ради мира в этом районе", - заявил турецким журналистам Эрдоган на борту самолета, возвращаясь после визита в Катар. Его цитирует телеканал NTV.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762554643.html

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, катар, владимир зеленский, сергей лавров