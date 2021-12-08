https://ria.ru/20211208/posol-1762713742.html

Посол Германии в России назвал отношения между странами достаточно сложными

Посол Германии в России назвал отношения между странами достаточно сложными - РИА Новости, 08.12.2021

Посол Германии в России назвал отношения между странами достаточно сложными

И в Берлине, и в Москве звучат сигналы о готовности разрабатывать совместные подходы, несмотря на то что отношения по политическим вопросам между странами... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:35

2021-12-08T11:35

2021-12-08T12:02

в мире

россия

германия

геза андреас фон гайр

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. И в Берлине, и в Москве звучат сигналы о готовности разрабатывать совместные подходы, несмотря на то что отношения по политическим вопросам между странами достаточно сложны, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр."Мы все знаем, что отношения между нашими странами (ФРГ и РФ) в отношении центральных политических вопросов достаточно сложны, то есть наши правительства по важным политическим вопросам придерживаются противоположных позиций, которые четко обозначаются, и понадобится ещё немало времени, прежде чем мы найдем общую позицию", - сказал он на открытии Форума Российско-Германского перекрестного года "Экономика и устойчивое развитие" 2020-2022."Но одновременно как в Москве, так и в Берлине я слышу сигналы, которые свидетельствуют об открытости и готовности обсуждать глобальные проблемы и вызовы, разрабатывать совместные подходы, что сейчас уже и осуществляется. С немецкой стороны это отражается и в новом коалиционном договоре", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211207/potok-1762644324.html

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в мире, россия, германия, геза андреас фон гайр