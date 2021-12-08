https://ria.ru/20211208/pomosch-1762722740.html

Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ

Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021

Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут полную... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:09

2021-12-08T12:09

2021-12-08T12:09

происшествия

москва

сергей собянин

здоровье - общество

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут полную поддержку и заботу."У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвёртый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник её прооперировали, операция прошла успешно.Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762653166.html

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происшествия, москва, сергей собянин, здоровье - общество, стрельба в мфц на юго-востоке москвы