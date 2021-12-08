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Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ
Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ - РИА Новости, 08.12.2021
Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут полную... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:09
2021-12-08T12:09
происшествия
москва
сергей собянин
здоровье - общество
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут полную поддержку и заботу."У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвёртый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник её прооперировали, операция прошла успешно.Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762653166.html
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происшествия, москва, сергей собянин, здоровье - общество, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
12:09 08.12.2021
 
Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ

Мэр Москвы Собянин пообещал помочь семье убитого сотрудника МФЦ, у которого остались дети

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут полную поддержку и заботу.
"У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".
Вооруженное нападение на МФЦ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 21:34
Вооруженное нападение на МФЦВ МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Злоумышленника, устроившего стрельбу, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.
Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвёртый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник её прооперировали, операция прошла успешно.
Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Морозовская детская городская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 18:11
Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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