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Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине - РИА Новости, 08.12.2021
Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
Украине необходимо предоставить военную помощь, если не сработают санкции против РФ, считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:33
2021-12-08T02:33
в мире
украина
европа
нато
филипп бридлав
россия
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Украине необходимо предоставить военную помощь, если не сработают санкции против РФ, считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав."В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России. Но эти санкции, возможно, были недостаточно эффективны, потому что они не изменили поведения России, поведения Путина настолько, насколько мы ожидали. Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства… Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной, потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", - приводит слова Бридлава сайт Киевского форума по вопросам безопасности.По его словам, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами, которые смогут защитить Украину."Они уже показали себя эффективными в Донбассе. Поэтому ПВО будет очень важно. И повышение этих возможностей украинских вооруженных сил очень важно… Конечно, если мы ожидаем военного нападения, то должны помочь нашим украинским братьям и сестрам в этом", - добавил Бридлав.
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в мире, украина, европа, нато, филипп бридлав, россия
02:33 08.12.2021
 
Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине

Экс-главком НАТО Бридлав заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Украине необходимо предоставить военную помощь, если не сработают санкции против РФ, считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.
"В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России. Но эти санкции, возможно, были недостаточно эффективны, потому что они не изменили поведения России, поведения Путина настолько, насколько мы ожидали. Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства… Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной, потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", - приводит слова Бридлава сайт Киевского форума по вопросам безопасности.
По его словам, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами, которые смогут защитить Украину.
"Они уже показали себя эффективными в Донбассе. Поэтому ПВО будет очень важно. И повышение этих возможностей украинских вооруженных сил очень важно… Конечно, если мы ожидаем военного нападения, то должны помочь нашим украинским братьям и сестрам в этом", - добавил Бридлав.
Военнослужащий с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
02:18
Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
 
В миреУкраинаЕвропаНАТОФилипп БридлавРоссия
 
 
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