Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
Экс-главком НАТО Бридлав заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО
© Sputnik / Денис Асланов
КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Украине необходимо предоставить военную помощь, если не сработают санкции против РФ, считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.
"В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России. Но эти санкции, возможно, были недостаточно эффективны, потому что они не изменили поведения России, поведения Путина настолько, насколько мы ожидали. Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства… Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной, потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", - приводит слова Бридлава сайт Киевского форума по вопросам безопасности.
По его словам, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами, которые смогут защитить Украину.
"Они уже показали себя эффективными в Донбассе. Поэтому ПВО будет очень важно. И повышение этих возможностей украинских вооруженных сил очень важно… Конечно, если мы ожидаем военного нападения, то должны помочь нашим украинским братьям и сестрам в этом", - добавил Бридлав.