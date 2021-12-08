https://ria.ru/20211208/pomosch-1762669613.html

Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии

Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии - РИА Новости, 08.12.2021

Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии

США будут готовы положительно ответить на запросы стран Балтии, Румынии и Польши о военной помощи в случае эскалации на Украине, заявил на брифинге советник... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:25

2021-12-08T01:25

2021-12-08T01:25

в мире

сша

дмитрий песков

нато

россия

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/46/1522514680_0:273:5245:3223_1920x0_80_0_0_4ba4fd19720438a38e496fbb4b308a3a.jpg

ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США будут готовы положительно ответить на запросы стран Балтии, Румынии и Польши о военной помощи в случае эскалации на Украине, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."В случае вторжения на Украину, военной эскалации на Украине очевидно многие из наших партнеров на восточном фронте, наши балтийские союзники, Румыния, Польша, другие страны будут весьма обеспокоены на счет своей безопасности и территориальной целостности", - сказал Салливан."Они будут, как мы ожидаем, искать дополнительные возможности и, (добиваться - ред.) возможного дополнительного размещения войск. И США будут готовы положительно отреагировать на эти моменты в случае, если будет дальнейшее вторжение на Украину", - добавил он.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211208/rychag-1762669149.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, нато, россия, джейк салливан