Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/politsiya-1762740007.html
Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас
Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас - РИА Новости, 08.12.2021
Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас
В Совете Федерации поддержат принятый в среду Госдумой закон, расширяющий полномочия полиции, заявил РИА Новости председатель профильного комитета по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:22
2021-12-08T13:32
политика
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат принятый в среду Госдумой закон, расширяющий полномочия полиции, заявил РИА Новости председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас."Наш комитет поддержит этот закон", - сказал сенатор, уточнив, что Совфед рассмотрит документ на заседании 15 декабря.Закон, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
https://ria.ru/20211208/politsiya-1762728943.html
https://ria.ru/20200430/1570821842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_25ddee570f9423d8c19d99b15a6e83a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас
13:22 08.12.2021 (обновлено: 13:32 08.12.2021)
 
Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас

Сенатор Клишас заявил, что Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат принятый в среду Госдумой закон, расширяющий полномочия полиции, заявил РИА Новости председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Наш комитет поддержит этот закон", - сказал сенатор, уточнив, что Совфед рассмотрит документ на заседании 15 декабря.
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:33
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Закон, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля 2020, 16:41
Москалькова призвала аккуратно подходить к расширению полномочий полиции
 
ПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФАндрей Клишас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений