https://ria.ru/20211208/politsiya-1762740007.html

Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас

Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас - РИА Новости, 08.12.2021

Совфед поддержит закон о расширении полномочий полиции, заявил Клишас

В Совете Федерации поддержат принятый в среду Госдумой закон, расширяющий полномочия полиции, заявил РИА Новости председатель профильного комитета по... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:22

2021-12-08T13:22

2021-12-08T13:32

политика

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат принятый в среду Госдумой закон, расширяющий полномочия полиции, заявил РИА Новости председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас."Наш комитет поддержит этот закон", - сказал сенатор, уточнив, что Совфед рассмотрит документ на заседании 15 декабря.Закон, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

https://ria.ru/20211208/politsiya-1762728943.html

https://ria.ru/20200430/1570821842.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас