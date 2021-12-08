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Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 08.12.2021
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:33
2021-12-08T18:49
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции.Документ прошел первое чтение в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники ведомства имеют право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к ним или прикоснуться к их оружию. Поправку, разрешающую его использование в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения", отклонили.Закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять их. Стражи порядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Кроме того, сотрудникам МВД разрешили вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять их. Ведомство, кроме того, получило право требовать от обращающихся к ним людей назвать свои фамилию, имя и отчество.Стражам порядка разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть подозрение, что те имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества (или их прекурсоры) либо ядовитые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения.Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключено положение, что они не несут ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства в случае, если оно проводилось на законных основаниях.
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общество, госдума рф, россия
12:33 08.12.2021 (обновлено: 18:49 08.12.2021)
 
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Государственная дума приняла закон, расширяющий полномочия полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции.
Документ прошел первое чтение в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники ведомства имеют право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к ним или прикоснуться к их оружию. Поправку, разрешающую его использование в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения", отклонили.
Закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять их. Стражи порядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Кроме того, сотрудникам МВД разрешили вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2018
21 декабря 2018, 13:49
Эксперт прокомментировал идею о расширении полномочий полиции
Законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять их. Ведомство, кроме того, получило право требовать от обращающихся к ним людей назвать свои фамилию, имя и отчество.
Стражам порядка разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть подозрение, что те имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества (или их прекурсоры) либо ядовитые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения.
Согласно поправкам ко второму чтению, из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке. Кроме этого, исключено положение, что они не несут ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства в случае, если оно проводилось на законных основаниях.
Здание Министерства внутренних дел РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2016
29 апреля 2016, 12:57
Росгвардия разграничит полномочия с полицией на федеральном уровнеДля решения данной задачи будет разработан совместный приказ Росгвардии и МВД.
 
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