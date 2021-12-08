https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html

Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний

Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний - РИА Новости, 08.12.2021

Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний

Прокуратура Нидерландов не предоставила защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины показания свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:15

2021-12-08T20:15

2021-12-08T20:17

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов не предоставила защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины показания свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук", которые могут стать оправдательными для подзащитного Олега Пулатова, заявила голландский адвокат россиянина Сабине тен Дуссхате.В среду в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.Адвокат заявила, что прокуратура не предоставила защите показаний свидетеля S45, который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук"."Мы не знаем, какой информации у нас нет, просто потому, что у нас нет этих документов... Но мы знаем, что S45 заявил о том, что он был недалеко от того места, где был сбит MH17... Этот человек заявлял, что никакая ракета ЗРК "Бук" там не запускалась. Эта информация крайне важна... Если S45 находился в районе Первомайского (как считает следствие - ред.), то обвинение в отношении нашего клиента не может быть доказано, и он должен быть оправдан", - заявила адвокат на заседании, трансляция которого велась на сайте суда.По ее словам, эта информация стала известна после добавления в дело краткого отчета по свидетелю вместо полных документов, что является недостаточным.Тен Дуссхате также отметила, что свидетель опрашивался прокуратурой и следственным судьей без участия защиты, более того, защита долгое время даже не была в курсе его существования."Поэтому просим суд распорядиться о том, чтобы прокуратура предоставила нам все документы, относящиеся к свидетелю S45", - сказала адвокат.В ответном выступлении прокурор Тейс Бергер призвал суд отклонить данный запрос защиты.Ранее окружной суд Гааги уже отклонил запрос защиты опросить свидетеля S45.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html

https://ria.ru/20211208/mh17-1762731812.html

https://ria.ru/20211205/operatsiya-1762294359.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), россия