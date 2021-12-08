15:20 08.12.2021 (обновлено: 15:21 08.12.2021)
Руденя поручил проработать дополнительные меры поддержки колхозов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональному министерству сельского хозяйства проработать систему мер поддержки сельскохозяйственных предприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду глава региона провел встречу с председателем колхоза "Красный Октябрь" Сонковского района, Героем Социалистического Труда Юрием Ивановым. На встрече возглавляющий хозяйство уже более 60 лет Иванов обратился к губернатору с вопросом по оказанию содействия в развитии предприятия и включению колхоза в число получателей субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, что позволило бы сохранить объемы посевной площади элитных семян.
Кроме того, руководитель хозяйства попросил включить колхоз в программу поддержки по возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой.
"Игорь Руденя поручил региональному министерству сельского хозяйства внести предложения по индивидуальным мерам поддержки для колхоза "Красный Октябрь", а также проработать систему мер поддержки для аналогичных предприятий региона", - отметили в пресс-службе.