https://ria.ru/20211208/podderzhka-1762768268.html

Руденя поручил проработать дополнительные меры поддержки колхозов

Руденя поручил проработать дополнительные меры поддержки колхозов - РИА Новости, 08.12.2021

Руденя поручил проработать дополнительные меры поддержки колхозов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональному министерству сельского хозяйства проработать систему мер поддержки сельскохозяйственных... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:20

2021-12-08T15:20

2021-12-08T15:21

тверская область

экономика

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743146801_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_deabab3fb5efb66499b658d916a34869.jpg

ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональному министерству сельского хозяйства проработать систему мер поддержки сельскохозяйственных предприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.В среду глава региона провел встречу с председателем колхоза "Красный Октябрь" Сонковского района, Героем Социалистического Труда Юрием Ивановым. На встрече возглавляющий хозяйство уже более 60 лет Иванов обратился к губернатору с вопросом по оказанию содействия в развитии предприятия и включению колхоза в число получателей субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, что позволило бы сохранить объемы посевной площади элитных семян.Кроме того, руководитель хозяйства попросил включить колхоз в программу поддержки по возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой.

https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, игорь руденя