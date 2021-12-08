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Тверская область
https://ria.ru/20211208/podderzhka-1762707587.html
Тверские власти усилили меры поддержки многодетных семей
Тверские власти усилили меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 08.12.2021
Тверские власти усилили меры поддержки многодетных семей
Власти Тверской области увеличили финансирование ряда направлений в сфере демографии. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:17
2021-12-08T11:17
тверская область
демография
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Власти Тверской области увеличили финансирование ряда направлений в сфере демографии."Мы увеличили финансирование по автотранспорту многодетным семьям, потому что этот вид поддержки очень востребован. Школьная форма теперь будет выдаваться детям из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно. Запланирован и ряд других мероприятий. Будем консультироваться с родителями и увеличивать объемы, направления поддержки", – сказал глава региона Игорь Руденя журналистам по итогам заседания правительства.Тверские власти по инициативе губернатора ввели сертификат на приобретение автотранспорта семьям с пятью и более детьми в 2020 году. Многодетным семьям сертификаты предоставляются на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более одного миллиона рублей. Воспользоваться сертификатом можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России. На протяжении 5 лет после приобретения транспорта из областного бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО, семья освобождается от уплаты транспортного налога.Для обеспечения безопасности проживающих в деревянных домах многодетных семей в Тверской области приобретаются пожарные извещатели. Благодаря увеличению финансирования по этому направлению в 2021 году, извещатели дополнительно приобретены для 9,2 тысячи семей.Также расширено финансирование социальных выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Единовременная выплата в размере до 200 тысяч рублей предоставляется семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тысяч рублей, при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.Кроме того, в регионе увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, субсидий на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами, выплат денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава", социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации к 1 сентября и Новому году, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761503706.html
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демография, игорь руденя
11:17 08.12.2021
 

Тверские власти усилили меры поддержки многодетных семей

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. Власти Тверской области увеличили финансирование ряда направлений в сфере демографии.
"Мы увеличили финансирование по автотранспорту многодетным семьям, потому что этот вид поддержки очень востребован. Школьная форма теперь будет выдаваться детям из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно. Запланирован и ряд других мероприятий. Будем консультироваться с родителями и увеличивать объемы, направления поддержки", – сказал глава региона Игорь Руденя журналистам по итогам заседания правительства.
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Тверские власти по инициативе губернатора ввели сертификат на приобретение автотранспорта семьям с пятью и более детьми в 2020 году. Многодетным семьям сертификаты предоставляются на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более одного миллиона рублей. Воспользоваться сертификатом можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России. На протяжении 5 лет после приобретения транспорта из областного бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО, семья освобождается от уплаты транспортного налога.
Для обеспечения безопасности проживающих в деревянных домах многодетных семей в Тверской области приобретаются пожарные извещатели. Благодаря увеличению финансирования по этому направлению в 2021 году, извещатели дополнительно приобретены для 9,2 тысячи семей.
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Также расширено финансирование социальных выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Единовременная выплата в размере до 200 тысяч рублей предоставляется семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тысяч рублей, при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.
Кроме того, в регионе увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, субсидий на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами, выплат денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава", социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации к 1 сентября и Новому году, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьДемографияИгорь Руденя
 
 
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