https://ria.ru/20211208/podarki-1762678180.html

Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году

Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году - РИА Новости, 08.12.2021

Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году

Большая часть жителей России (76%) предпочитают покупать подарки к Новому году заранее, при этом четверть граждан приобретает их лишь накануне праздника,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:15

2021-12-08T06:15

2021-12-08T06:15

общество

новый год

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большая часть жителей России (76%) предпочитают покупать подарки к Новому году заранее, при этом четверть граждан приобретает их лишь накануне праздника, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.Ру" , которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проходило в ноябре, приняли участие 1,514 тысячи респондентов старше 18 лет из разных регионов страны. "Большинство россиян (76%) предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а каждый четвертый респондент (24%) приобретает презенты в канун праздника", - говорится в сообщении.Среди причин ранней покупки подарков респонденты чаще всего называли отсутствие очередей (48%), нежелание откладывать все на последний день (39%).В свою очередь 38% считают, что чем раньше покупать подарки, тем больше выбор товаров, а 27% респондентов не готовы тратить большую сумму единовременно. Еще 19% считают, что ранние покупки позволят им сэкономить. поскольку "ближе к праздникам цены выше".В исследовании также отмечается, что 54% россиян намерены делать подарки своими руками, оставшиеся же 46% этим заниматься не планируют. Почти половина (44%) никогда не получала бесполезных подарков, 26% респондентов получают их переодически, а 21% - регулярно.

https://ria.ru/20211207/podarki-1762488344.html

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общество, новый год