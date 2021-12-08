https://ria.ru/20211208/podarki-1762678180.html
Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году
Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году - РИА Новости, 08.12.2021
Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году
Большая часть жителей России (76%) предпочитают покупать подарки к Новому году заранее, при этом четверть граждан приобретает их лишь накануне праздника,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T06:15
2021-12-08T06:15
2021-12-08T06:15
общество
новый год
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большая часть жителей России (76%) предпочитают покупать подарки к Новому году заранее, при этом четверть граждан приобретает их лишь накануне праздника, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.Ру" , которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проходило в ноябре, приняли участие 1,514 тысячи респондентов старше 18 лет из разных регионов страны. "Большинство россиян (76%) предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а каждый четвертый респондент (24%) приобретает презенты в канун праздника", - говорится в сообщении.Среди причин ранней покупки подарков респонденты чаще всего называли отсутствие очередей (48%), нежелание откладывать все на последний день (39%).В свою очередь 38% считают, что чем раньше покупать подарки, тем больше выбор товаров, а 27% респондентов не готовы тратить большую сумму единовременно. Еще 19% считают, что ранние покупки позволят им сэкономить. поскольку "ближе к праздникам цены выше".В исследовании также отмечается, что 54% россиян намерены делать подарки своими руками, оставшиеся же 46% этим заниматься не планируют. Почти половина (44%) никогда не получала бесполезных подарков, 26% респондентов получают их переодически, а 21% - регулярно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новый год
Исследование показало, когда россияне покупают подарки к Новому году
Исследование "ВсеИнструменты.Ру" показало, когда россияне покупают подарки к Новому году
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большая часть жителей России (76%) предпочитают покупать подарки к Новому году заранее, при этом четверть граждан приобретает их лишь накануне праздника, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.Ру" , которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, которое проходило в ноябре, приняли участие 1,514 тысячи респондентов старше 18 лет из разных регионов страны. "Большинство россиян (76%) предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а каждый четвертый респондент (24%) приобретает презенты в канун праздника", - говорится в сообщении.
Среди причин ранней покупки подарков респонденты чаще всего называли отсутствие очередей (48%), нежелание откладывать все на последний день (39%).
В свою очередь 38% считают, что чем раньше покупать подарки, тем больше выбор товаров, а 27% респондентов не готовы тратить большую сумму единовременно. Еще 19% считают, что ранние покупки позволят им сэкономить. поскольку "ближе к праздникам цены выше".
В исследовании также отмечается, что 54% россиян намерены делать подарки своими руками, оставшиеся же 46% этим заниматься не планируют. Почти половина (44%) никогда не получала бесполезных подарков, 26% респондентов получают их переодически, а 21% - регулярно.