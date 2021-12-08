https://ria.ru/20211208/planeta-1762781754.html

В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета

В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета - РИА Новости, 08.12.2021

В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета

У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:00

2021-12-08T19:00

2021-12-08T20:39

наука

чили

космос - риа наука

европейская южная обсерватория

экзопланета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762770763_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_124407c822778c802fbad283ba35f4c3.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Расположенная в 325 световых годах от Земли в созвездии Центавра двухзвездная b Cen AB, также известная как HIP 71865, имеет массу как минимум в шесть раз больше Солнца, что делает ее самой большой системой, у которой подтверждено наличие планеты. До сих пор у звезд, более чем в три раза массивнее Солнца, не попадалось ни одного небесного тела. Планету, которую назвали b Cen (AB) b, ученые наблюдали с марта 2019 года по апрель 2021-го с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.Исследователи выяснили, что b Cen (AB) b вращается вокруг звезд двойной системы на расстоянии в 560 раз больше, чем между Землей и Солнцем, то есть ее орбита в сто раз шире, чем у Юпитера. При этом соотношение масс планеты и звездной системы, вокруг которой она двигается, примерно аналогично тому, что между Юпитером и Солнцем.Основываясь на местоположении небесного тела и характеристиках его орбиты, авторы определили, что b Cen (AB) b быстро сформировалась вблизи ее нынешнего расположения из плотного сгустка внутри диска материи, вращающегося вокруг b Cen AB.Астрономы отмечают, что открытие гиганта меняет понимание о закономерностях образования планет в Млечном Пути. Полученные данные демонстрируют, что небесные тела могут находиться в гораздо более крупных звездных системах, чем предполагали ранее."Обнаружение планеты у b Центавра полностью меняет представление о массивных звездах как хозяевах планет", — приводятся в пресс-релизе ESO слова первого автора статьи Маркуса Янсона (Markus Janson) из Стокгольмского университета.Самые массивные звезды обычно очень горячие, и система b Cen (AB) не исключение. Ее главная звезда относится к B-типу: они в несколько раз горячее Солнца и из-за высокой температуры излучают большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Большая масса и тепло от них оказывают сильное влияние на окружающий газ, что должно препятствовать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии она излучает, в результате чего окружающий материал быстрее испаряется."Звезды B-типа обычно считают весьма разрушительной и опасной средой, поэтому вокруг них чрезвычайно трудно формироваться большим планетам", — говорит Янсон.Но новое открытие показывает, что планеты могут образовываться и в таких суровых условиях. Авторы надеются, что им удастся еще сделать подобные находки с помощью Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT), который должен начать наблюдения в конце этого десятилетия.

https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html

https://ria.ru/20211111/planeta-1758543607.html

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чили, космос - риа наука, европейская южная обсерватория, экзопланета