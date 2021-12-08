https://ria.ru/20211208/planeta-1762781754.html
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета - РИА Новости, 08.12.2021
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета
У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:00
2021-12-08T19:00
2021-12-08T20:39
наука
чили
космос - риа наука
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экзопланета
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Расположенная в 325 световых годах от Земли в созвездии Центавра двухзвездная b Cen AB, также известная как HIP 71865, имеет массу как минимум в шесть раз больше Солнца, что делает ее самой большой системой, у которой подтверждено наличие планеты. До сих пор у звезд, более чем в три раза массивнее Солнца, не попадалось ни одного небесного тела. Планету, которую назвали b Cen (AB) b, ученые наблюдали с марта 2019 года по апрель 2021-го с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.Исследователи выяснили, что b Cen (AB) b вращается вокруг звезд двойной системы на расстоянии в 560 раз больше, чем между Землей и Солнцем, то есть ее орбита в сто раз шире, чем у Юпитера. При этом соотношение масс планеты и звездной системы, вокруг которой она двигается, примерно аналогично тому, что между Юпитером и Солнцем.Основываясь на местоположении небесного тела и характеристиках его орбиты, авторы определили, что b Cen (AB) b быстро сформировалась вблизи ее нынешнего расположения из плотного сгустка внутри диска материи, вращающегося вокруг b Cen AB.Астрономы отмечают, что открытие гиганта меняет понимание о закономерностях образования планет в Млечном Пути. Полученные данные демонстрируют, что небесные тела могут находиться в гораздо более крупных звездных системах, чем предполагали ранее."Обнаружение планеты у b Центавра полностью меняет представление о массивных звездах как хозяевах планет", — приводятся в пресс-релизе ESO слова первого автора статьи Маркуса Янсона (Markus Janson) из Стокгольмского университета.Самые массивные звезды обычно очень горячие, и система b Cen (AB) не исключение. Ее главная звезда относится к B-типу: они в несколько раз горячее Солнца и из-за высокой температуры излучают большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Большая масса и тепло от них оказывают сильное влияние на окружающий газ, что должно препятствовать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии она излучает, в результате чего окружающий материал быстрее испаряется."Звезды B-типа обычно считают весьма разрушительной и опасной средой, поэтому вокруг них чрезвычайно трудно формироваться большим планетам", — говорит Янсон.Но новое открытие показывает, что планеты могут образовываться и в таких суровых условиях. Авторы надеются, что им удастся еще сделать подобные находки с помощью Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT), который должен начать наблюдения в конце этого десятилетия.
https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html
https://ria.ru/20211111/planeta-1758543607.html
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чили, космос - риа наука, европейская южная обсерватория, экзопланета
19:00 08.12.2021 (обновлено: 20:39 08.12.2021)
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета
Телескоп VLT сфотографировал огромную планету, вращающуюся вокруг двойной звезды
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature.
Расположенная в 325 световых годах от Земли
в созвездии Центавра двухзвездная b Cen AB, также известная как HIP 71865, имеет массу как минимум в шесть раз больше Солнца, что делает ее самой большой системой, у которой подтверждено наличие планеты. До сих пор у звезд, более чем в три раза массивнее Солнца, не попадалось ни одного небесного тела.
Планету, которую назвали b Cen (AB) b, ученые наблюдали с марта 2019 года по апрель 2021-го с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории
(ESO) в Чили
.
Исследователи выяснили, что b Cen (AB) b вращается вокруг звезд двойной системы на расстоянии в 560 раз больше, чем между Землей и Солнцем, то есть ее орбита в сто раз шире, чем у Юпитера. При этом соотношение масс планеты и звездной системы, вокруг которой она двигается, примерно аналогично тому, что между Юпитером и Солнцем.
Основываясь на местоположении небесного тела и характеристиках его орбиты, авторы определили, что b Cen (AB) b быстро сформировалась вблизи ее нынешнего расположения из плотного сгустка внутри диска материи, вращающегося вокруг b Cen AB.
Астрономы отмечают, что открытие гиганта меняет понимание о закономерностях образования планет в Млечном Пути. Полученные данные демонстрируют, что небесные тела могут находиться в гораздо более крупных звездных системах, чем предполагали ранее.
"Обнаружение планеты у b Центавра полностью меняет представление о массивных звездах как хозяевах планет", — приводятся в пресс-релизе ESO слова первого автора статьи Маркуса Янсона (Markus Janson) из Стокгольмского университета.
Самые массивные звезды обычно очень горячие, и система b Cen (AB) не исключение. Ее главная звезда относится к B-типу: они в несколько раз горячее Солнца и из-за высокой температуры излучают большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Большая масса и тепло от них оказывают сильное влияние на окружающий газ, что должно препятствовать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии она излучает, в результате чего окружающий материал быстрее испаряется.
"Звезды B-типа обычно считают весьма разрушительной и опасной средой, поэтому вокруг них чрезвычайно трудно формироваться большим планетам", — говорит Янсон.
Но новое открытие показывает, что планеты могут образовываться и в таких суровых условиях. Авторы надеются, что им удастся еще сделать подобные находки с помощью Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT), который должен начать наблюдения в конце этого десятилетия.