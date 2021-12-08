https://ria.ru/20211208/pitanie-1762670841.html
Названы особенности питания после вакцинации
Названы особенности питания после вакцинации - РИА Новости, 08.12.2021
Названы особенности питания после вакцинации
На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд факторов, в том числе рацион. Какие продукты негативно сказываются на формировании... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:09
2021-12-08T02:09
2021-12-08T02:09
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд факторов, в том числе рацион. Какие продукты негативно сказываются на формировании иммунного ответа, в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.После прививки питание должно быть разнообразным и сбалансированным, включающим все необходимые человеку витамины и микроэлементы, отметила Игнатикова. Но некоторые блюда и напитки способны нарушить процесс выработки антител. Прежде всего, плохо отражается на эффективности вакцинации употребление алкоголя, уточнила врач.Кроме того, после прививки человеку следует отказаться от тех продуктов, которые могут вызвать у него аллергию, продолжила Игнатикова."Аллергия – это ответ нашего иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае. И вакцинация – это тоже поступление в организм антигена. К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации (состояния пациента, – ред.)", – напомнила врач.Чтобы формирование антител протекало правильно, человеку не стоит отказываться от животного белка, считает диетолог."Если человек, например, придерживается вегетарианской диеты, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка. Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать", – предупредила Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik.Вакцинация – единственный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение COVID-19, эффективность которого доказана.
https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762482219.html
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общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Названы особенности питания после вакцинации
Врач Игнатикова заявила, что рацион сказывается на эффективности вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд факторов, в том числе рацион. Какие продукты негативно сказываются на формировании иммунного ответа, в интервью радио Sputnik
рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
После прививки питание должно быть разнообразным и сбалансированным, включающим все необходимые человеку витамины и микроэлементы, отметила Игнатикова. Но некоторые блюда и напитки способны нарушить процесс выработки антител. Прежде всего, плохо отражается на эффективности вакцинации употребление алкоголя, уточнила врач.
"Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше – на весь срок между прививками (между введением первого и второго компонента вакцины, – ред.), если речь о "Спутнике V". Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток", – объяснила она.
Кроме того, после прививки человеку следует отказаться от тех продуктов, которые могут вызвать у него аллергию, продолжила Игнатикова.
"Аллергия – это ответ нашего иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае. И вакцинация – это тоже поступление в организм антигена. К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации (состояния пациента, – ред.)", – напомнила врач.
Чтобы формирование антител протекало правильно, человеку не стоит отказываться от животного белка, считает диетолог.
"Если человек, например, придерживается вегетарианской диеты, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка. Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать", – предупредила Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik.
Вакцинация – единственный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение COVID-19, эффективность которого доказана.