https://ria.ru/20211208/pitanie-1762670841.html

Названы особенности питания после вакцинации

Названы особенности питания после вакцинации - РИА Новости, 08.12.2021

Названы особенности питания после вакцинации

На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд факторов, в том числе рацион. Какие продукты негативно сказываются на формировании... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:09

2021-12-08T02:09

2021-12-08T02:09

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд факторов, в том числе рацион. Какие продукты негативно сказываются на формировании иммунного ответа, в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.После прививки питание должно быть разнообразным и сбалансированным, включающим все необходимые человеку витамины и микроэлементы, отметила Игнатикова. Но некоторые блюда и напитки способны нарушить процесс выработки антител. Прежде всего, плохо отражается на эффективности вакцинации употребление алкоголя, уточнила врач.Кроме того, после прививки человеку следует отказаться от тех продуктов, которые могут вызвать у него аллергию, продолжила Игнатикова."Аллергия – это ответ нашего иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае. И вакцинация – это тоже поступление в организм антигена. К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации (состояния пациента, – ред.)", – напомнила врач.Чтобы формирование антител протекало правильно, человеку не стоит отказываться от животного белка, считает диетолог."Если человек, например, придерживается вегетарианской диеты, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка. Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать", – предупредила Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik.Вакцинация – единственный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение COVID-19, эффективность которого доказана.

https://ria.ru/20211207/vaktsinatsiya-1762482219.html

https://ria.ru/20211203/vaktsina-1761947359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19