16:22 08.12.2021 (обновлено: 16:33 08.12.2021)
В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг"
Жителям трех районов Петербурга предложили "Дворник-шеринг", чтобы убрать снег
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В трех районах Петербурга - Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском - внедрен проект "Дворник-шеринг" по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе, сообщил начальник технического управления жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов.
"В Калининском районе действует проект "Дворник-шеринг", уже заключено 13 договоров с жителями, 6 человек уже работали в этот снегопад", - сообщил журналистам Джалалов.
Он добавил, что в Красногвардейском районе также заключено порядка 50 таких договоров по уборке с жителями. Оплата по ним составляет 1 тысяча рублей в час при 8-часовом рабочем дне.
"Интересный опыт у Фрунзенского района, там старшеклассники изъязвили желание поучаствовать в уборке снега. По согласованию со школами, родителями они убирают снег, работают 2 часа в день, получают 500 рублей в день", - добавил он.
По словам заместителя главы комитета по благоустройству Петербурга Егора Пащенко, высота выпавшего снега с 30 ноября в городе составила около 45 сантиметров. Объемы вывоза снега из районов увеличились в несколько раз.
"Начиная с 30 ноября и все дни после на город обрушилось 45 сантиметров снежного покрова, первые 20 сантиметров выпали в первые дни - это осложнило ситуацию. Все коммунальные службы начали свою работу, чтобы жители города, несмотря на непогоду, могли продолжать свой трафик, как пешеходы, так и автомобилисты", - сказал он.
Пащенко добавил, что сейчас из города вывезено около 400 тысяч тонн снега.