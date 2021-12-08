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В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг"
В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг" - РИА Новости, 08.12.2021
В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг"
В трех районах Петербурга - Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском - внедрен проект "Дворник-шеринг" по уборке дворов после снегопадов жителями на платной РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:22
2021-12-08T16:33
общество
санкт-петербург
калининский район
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В трех районах Петербурга - Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском - внедрен проект "Дворник-шеринг" по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе, сообщил начальник технического управления жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов."В Калининском районе действует проект "Дворник-шеринг", уже заключено 13 договоров с жителями, 6 человек уже работали в этот снегопад", - сообщил журналистам Джалалов.Он добавил, что в Красногвардейском районе также заключено порядка 50 таких договоров по уборке с жителями. Оплата по ним составляет 1 тысяча рублей в час при 8-часовом рабочем дне.По словам заместителя главы комитета по благоустройству Петербурга Егора Пащенко, высота выпавшего снега с 30 ноября в городе составила около 45 сантиметров. Объемы вывоза снега из районов увеличились в несколько раз."Начиная с 30 ноября и все дни после на город обрушилось 45 сантиметров снежного покрова, первые 20 сантиметров выпали в первые дни - это осложнило ситуацию. Все коммунальные службы начали свою работу, чтобы жители города, несмотря на непогоду, могли продолжать свой трафик, как пешеходы, так и автомобилисты", - сказал он.Пащенко добавил, что сейчас из города вывезено около 400 тысяч тонн снега.
https://ria.ru/20211130/peterburg-1761401625.html
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, калининский район, красногвардейский район
16:22 08.12.2021 (обновлено: 16:33 08.12.2021)
 
В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг"

Жителям трех районов Петербурга предложили "Дворник-шеринг", чтобы убрать снег

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Главная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В трех районах Петербурга - Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском - внедрен проект "Дворник-шеринг" по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе, сообщил начальник технического управления жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов.
Калининском районе действует проект "Дворник-шеринг", уже заключено 13 договоров с жителями, 6 человек уже работали в этот снегопад", - сообщил журналистам Джалалов.
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Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга
Он добавил, что в Красногвардейском районе также заключено порядка 50 таких договоров по уборке с жителями. Оплата по ним составляет 1 тысяча рублей в час при 8-часовом рабочем дне.
"Интересный опыт у Фрунзенского района, там старшеклассники изъязвили желание поучаствовать в уборке снега. По согласованию со школами, родителями они убирают снег, работают 2 часа в день, получают 500 рублей в день", - добавил он.
По словам заместителя главы комитета по благоустройству Петербурга Егора Пащенко, высота выпавшего снега с 30 ноября в городе составила около 45 сантиметров. Объемы вывоза снега из районов увеличились в несколько раз.
"Начиная с 30 ноября и все дни после на город обрушилось 45 сантиметров снежного покрова, первые 20 сантиметров выпали в первые дни - это осложнило ситуацию. Все коммунальные службы начали свою работу, чтобы жители города, несмотря на непогоду, могли продолжать свой трафик, как пешеходы, так и автомобилисты", - сказал он.
Пащенко добавил, что сейчас из города вывезено около 400 тысяч тонн снега.
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ОбществоСанкт-ПетербургКалининский районКрасногвардейский район
 
 
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