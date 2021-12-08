https://ria.ru/20211208/peterburg-1762785053.html

В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг"

В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг" - РИА Новости, 08.12.2021

В Петербурге после снегопадов запустили "Дворник-шеринг"

В трех районах Петербурга - Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском - внедрен проект "Дворник-шеринг" по уборке дворов после снегопадов жителями на платной РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:22

2021-12-08T16:22

2021-12-08T16:33

общество

санкт-петербург

калининский район

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. В трех районах Петербурга - Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском - внедрен проект "Дворник-шеринг" по уборке дворов после снегопадов жителями на платной основе, сообщил начальник технического управления жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов."В Калининском районе действует проект "Дворник-шеринг", уже заключено 13 договоров с жителями, 6 человек уже работали в этот снегопад", - сообщил журналистам Джалалов.Он добавил, что в Красногвардейском районе также заключено порядка 50 таких договоров по уборке с жителями. Оплата по ним составляет 1 тысяча рублей в час при 8-часовом рабочем дне.По словам заместителя главы комитета по благоустройству Петербурга Егора Пащенко, высота выпавшего снега с 30 ноября в городе составила около 45 сантиметров. Объемы вывоза снега из районов увеличились в несколько раз."Начиная с 30 ноября и все дни после на город обрушилось 45 сантиметров снежного покрова, первые 20 сантиметров выпали в первые дни - это осложнило ситуацию. Все коммунальные службы начали свою работу, чтобы жители города, несмотря на непогоду, могли продолжать свой трафик, как пешеходы, так и автомобилисты", - сказал он.Пащенко добавил, что сейчас из города вывезено около 400 тысяч тонн снега.

https://ria.ru/20211130/peterburg-1761401625.html

https://ria.ru/20211203/draka-1761980746.html

санкт-петербург

калининский район

красногвардейский район

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общество, санкт-петербург, калининский район, красногвардейский район