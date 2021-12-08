https://ria.ru/20211208/peregovory-1762800060.html

Путин рассказал о впечатлениях от разговора с Байденом

Путин рассказал о впечатлениях от разговора с Байденом - РИА Новости, 08.12.2021

Путин рассказал о впечатлениях от разговора с Байденом

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с коллегой из США Джо Байденом открытыми и позитивными. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:09

2021-12-08T17:09

2021-12-08T19:03

россия

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с коллегой из США Джо Байденом открытыми и позитивными. "Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу еще раз подчеркнуть, беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", — сказал российский лидер на пресс-конференции.Главное, что у двух стран есть возможность продолжить диалог, добавил он.Путин также рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности."Это тема отдельного разговора. Мы с президентом договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", — сказал он.Накануне лидеры провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В то же время в Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

россия

украина

сша

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Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными Владимир Путин на встрече с лидером Греции рассказал о переговорах с Байденом. 2021-12-08T17:09 true PT2M45S

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россия, в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, северный поток — 2