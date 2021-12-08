https://ria.ru/20211208/peregovory-1762790209.html

Путин назвал переговоры с премьером Греции результативными

Путин назвал переговоры с премьером Греции результативными - РИА Новости, 08.12.2021

Путин назвал переговоры с премьером Греции результативными

Президент РФ Владимир Путин назвал свои переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом содержательными и результативными. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:40

2021-12-08T16:40

2021-12-08T16:55

греция

в мире

владимир путин

кириакос мицотакис

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свои переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом содержательными и результативными."Они были весьма содержательными, результативными", - сказал Путин по итогам переговоров.Он отметил, что стороны подробно обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества России и Греции, в том числе и комплексный совместный план действий Москвы и Афин на 2022-2024 годы, реализация которого придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html

греция

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греция, в мире, владимир путин, кириакос мицотакис, россия