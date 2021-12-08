https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html

Британцы окрестили Путина главным мировым лидером

"Байден — полное посмешище". Британцы оценили переговоры глав России и США - РИА Новости, 08.12.2021

Британцы окрестили Путина главным мировым лидером

Читатели британской газеты Daily Mail оценили переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:56

2021-12-08T15:56

2021-12-08T17:22

политика

сша

владимир путин

джо байден

нато

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Обозреватель издания Рейчел Баньян напомнила, что до начала конференции глава Белого дома угрожал Москве максимально жесткими санкциями в случае "вторжения" на Украину."Путин такой умный человек, он знает, что делает, и угроз он ни от кого не принимает. Я уверен, что он смеялся на протяжении всего этого разговора. Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?" — задался вопросом Dlra21."Надеюсь, Байден не спал", — сыронизировал nearlysixty."Россия ясно дала понять, что нападет только в том случае, если Украина пересечет две "красные линии". 1. Если начнет войну в Донбассе. Поскольку там проживает миллион граждан России. 2. Если Киеву разрешат вступить в НАТО. Подумайте об этом, агрессором является не Россия, а США, так как они контролируют НАТО и Украину. Будет война или нет — все в руках американских зачинщиков конфликта", — отметил letsfly."Путин сейчас кажется единственным здравомыслящим политиком из кучки идиотов, хохмачей, дряхлых стариков и шутов", — считает ronald smith 123."Говорить жестко на таком уровне означает быть готовым подкрепить свои слова жизнями своих сыновей и дочерей. Вот почему мы руководствуемся дипломатией. Многие люди в этих комментариях призывают к жестким разговорам. Вы готовы пожертвовать своими собственными детьми ради Украины?" — обратился один из участников дискуссии к соотечественникам.В последнее время западные СМИ пишут о подготовке Россией удара по Киеву. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой США.Накануне лидеры двух стран провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211207/krym-1762655593.html

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политика, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия