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В Сочи начались переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса
В Сочи начались переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса - РИА Новости, 08.12.2021
В Сочи начались переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса
Переговоры президента РФ Владимира Путина с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом начались в Сочи, главы государств подтвердили дружественный... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:33
2021-12-08T14:33
в мире
греция
сочи
владимир путин
кириакос мицотакис
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом начались в Сочи, главы государств подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества.Начиная беседу, Путин напомнил, что визит греческого премьера проходил в год двухсотлетия греческой революции и о вкладе России в обретение Грецией независимости.При этом Путин отметил, что и сегодня российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. "Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня", - отметил он.Путин добавил также, что в ходе встреч Мицотакиса с членами правительства РФ "уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений".Президент России выразил готовность обсудить и в ходе переговоров, и за обедом в неформальной обстановке любые вопросы, представляющие взаимный интерес.Со своей стороны Мицотакис поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он сообщил, что был здесь 30 лет назад в составе делегации своего отца. "Я не впервые приезжаю в Сочи, но я впервые приезжаю сюда, как премьер-министр. Я был здесь 30 лет назад, сопровождая делегацию своего отца, который приезжал в Советский Союз. Он тогда посетил, в том числе, Анапу и Геленджик", - рассказал Мицотакис.Премьер Греции заверил, что в Греции помнят о роли России в Греческой революции. "Это события, которые неразрывно связывают две наши страны. Эта революция привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль в этом. И так же, благодаря усилиям великих держав того времени, Греция нашла в себе силы стать современным независимым государством", - заявил Мицотакис.Премьер Греции высказался за дальнейшее укрепление отношений с Россией, в том числе "в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на условия пандемии, в последнее время отмечает достаточно бурный рост". "Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма", - добавил Мицотакис.Он также предложил Путину обсудить "вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом".
https://ria.ru/20211207/vstrecha-1762566364.html
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в мире, греция, сочи, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
14:33 08.12.2021
 
В Сочи начались переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса

В Сочи начались переговоры президента Путина и нового премьера Греции Мицотакиса

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом начались в Сочи, главы государств подтвердили дружественный характер двусторонних отношений и настрой на развитие сотрудничества.
Начиная беседу, Путин напомнил, что визит греческого премьера проходил в год двухсотлетия греческой революции и о вкладе России в обретение Грецией независимости.
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В МИД Греции рассказали об ожиданиях от встречи Мицотакиса и Путина
При этом Путин отметил, что и сегодня российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. "Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня", - отметил он.
Путин добавил также, что в ходе встреч Мицотакиса с членами правительства РФ "уже достигнуты хорошие договоренности, стороны вышли на подписание соответствующих соглашений".
Президент России выразил готовность обсудить и в ходе переговоров, и за обедом в неформальной обстановке любые вопросы, представляющие взаимный интерес.
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09:38
В Кремле оценили отношения с Грецией
Со своей стороны Мицотакис поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он сообщил, что был здесь 30 лет назад в составе делегации своего отца. "Я не впервые приезжаю в Сочи, но я впервые приезжаю сюда, как премьер-министр. Я был здесь 30 лет назад, сопровождая делегацию своего отца, который приезжал в Советский Союз. Он тогда посетил, в том числе, Анапу и Геленджик", - рассказал Мицотакис.
Премьер Греции заверил, что в Греции помнят о роли России в Греческой революции. "Это события, которые неразрывно связывают две наши страны. Эта революция привела к созданию независимого Греческого государства, и мы никогда не забываем, что Россия сыграла существенную роль в этом. И так же, благодаря усилиям великих держав того времени, Греция нашла в себе силы стать современным независимым государством", - заявил Мицотакис.
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В Греции предрекли НАТО долгую борьбу с Россией
Премьер Греции высказался за дальнейшее укрепление отношений с Россией, в том числе "в области экономики, поскольку греческая экономика, несмотря на условия пандемии, в последнее время отмечает достаточно бурный рост". "Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма", - добавил Мицотакис.
Он также предложил Путину обсудить "вопросы региональной повестки дня с учетом того, что Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом".
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В миреГрецияСочиВладимир ПутинКириакос МицотакисРоссия
 
 
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