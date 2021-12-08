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Противопоказаний к работе США в "нормандском формате" нет, заявили в МИД

Противопоказаний к работе США в "нормандском формате" нет, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2021

Противопоказаний к работе США в "нормандском формате" нет, заявили в МИД

Противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату" нет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:08

2021-12-08T14:08

2021-12-08T14:26

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату" нет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий."Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату"), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - сказал он.

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), ситуация в днр и лнр, россия