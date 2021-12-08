https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html

В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом

В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом - РИА Новости, 08.12.2021

В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом

Президенту России Владимиру Путину понравилось онлайн-общение с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:27

2021-12-08T13:27

2021-12-08T15:44

владимир путин

джо байден

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сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравилось онлайн-общение с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", — сказал он.Накануне лидеры провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на Восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В то же время в Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.Песков добавил, что президенты договорились назначить своих представителей, которые обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе.Впоследствии Путин и Байден планируют пообщаться еще раз, но Песков не уточнил, когда именно пройдут новые переговоры.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

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владимир путин, джо байден, в мире, сша, дмитрий песков, россия