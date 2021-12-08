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В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом - РИА Новости, 08.12.2021
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом
Президенту России Владимиру Путину понравилось онлайн-общение с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:27
2021-12-08T15:44
владимир путин
джо байден
в мире
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравилось онлайн-общение с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", — сказал он.Накануне лидеры провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на Восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В то же время в Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.Песков добавил, что президенты договорились назначить своих представителей, которые обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе.Впоследствии Путин и Байден планируют пообщаться еще раз, но Песков не уточнил, когда именно пройдут новые переговоры.
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владимир путин, джо байден, в мире, сша, дмитрий песков, россия
13:27 08.12.2021 (обновлено: 15:44 08.12.2021)
 
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом

Пресс-секретарь президента Песков: Путину понравился онлайн-формат переговоров с Байденом

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравилось онлайн-общение с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
01:19
"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Накануне лидеры провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на Восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В то же время в Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.
Песков добавил, что президенты договорились назначить своих представителей, которые обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе.
"Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно", — заявил пресс-секретарь главы российского государства.
Впоследствии Путин и Байден планируют пообщаться еще раз, но Песков не уточнил, когда именно пройдут новые переговоры.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
01:40
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
 
Владимир ПутинДжо БайденВ миреСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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