13:27 08.12.2021 (обновлено: 15:44 08.12.2021)
В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом
Пресс-секретарь президента Песков: Путину понравился онлайн-формат переговоров с Байденом
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравилось онлайн-общение с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", — сказал он.
Накануне лидеры провели видеоконференцию, переговоры продолжались около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на Восток и размещению наступательных вооружений у российских границ. В то же время в Кремле подчеркнули, что "Северный поток — 2" в разговоре не упоминался.
Песков добавил, что президенты договорились назначить своих представителей, которые обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе.
"Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно", — заявил пресс-секретарь главы российского государства.
Впоследствии Путин и Байден планируют пообщаться еще раз, но Песков не уточнил, когда именно пройдут новые переговоры.