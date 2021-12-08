https://ria.ru/20211208/peregovory-1762702363.html

В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена

В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена

Варшава не увидела позитивных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил заместитель министра иностранных дел Польши... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:52

2021-12-08T10:52

2021-12-08T10:52

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ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Варшава не увидела позитивных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.Разговор лидеров состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов."В дипломатии важен диалог, но он не может замещать реальных действий. После вчерашней встречи я не вижу позитивных эффектов этого диалога, с нашей точки зрения", - сказал Шинковский вель Сенк."Подождем, какие эффекты принесет эта встреча. Но она не может заменить реальных действий. Поэтому Польша не полагается только на эти разговоры, а развивает свои вооруженные силы. Мы полагаемся в определенной мере на союзы, они важны, но нужно укреплять свой потенциал и проводить свое дипломатическое наступление", - добавил он.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762699553.html

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в мире, варшава, сша, польша, владимир путин, джо байден, россия