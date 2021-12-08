https://ria.ru/20211208/peregovory-1762702363.html
В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена
В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена
Варшава не увидела позитивных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил заместитель министра иностранных дел Польши... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:52
2021-12-08T10:52
2021-12-08T10:52
в мире
варшава
сша
польша
владимир путин
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_0:76:3243:1900_1920x0_80_0_0_5471856a9cefe559ff1d47427b7c7713.jpg
ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Варшава не увидела позитивных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.Разговор лидеров состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов."В дипломатии важен диалог, но он не может замещать реальных действий. После вчерашней встречи я не вижу позитивных эффектов этого диалога, с нашей точки зрения", - сказал Шинковский вель Сенк."Подождем, какие эффекты принесет эта встреча. Но она не может заменить реальных действий. Поэтому Польша не полагается только на эти разговоры, а развивает свои вооруженные силы. Мы полагаемся в определенной мере на союзы, они важны, но нужно укреплять свой потенциал и проводить свое дипломатическое наступление", - добавил он.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762699553.html
https://ria.ru/20211208/optimizm-1762670239.html
варшава
сша
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_213:59:2865:2048_1920x0_80_0_0_93d355ccf0ab10c5df7d902edd0daabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, сша, польша, владимир путин, джо байден, россия
В МИД Польши заявили об отсутствии эффекта от переговоров Путина и Байдена
Замглавы МИД Польши Шинковский вель Сенк не увидел эффекта от переговоров Путина и Байдена