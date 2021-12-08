https://ria.ru/20211208/peregovory-1762701326.html

В Польше прокомментировали итоги беседы Путина и Байдена

В Польше прокомментировали итоги беседы Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021

В Польше прокомментировали итоги беседы Путина и Байдена

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох считает одним из важнейших итогов беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:47

2021-12-08T10:47

2021-12-08T10:48

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ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох считает одним из важнейших итогов беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена отсутствие гарантий того, что Украина не вступит в НАТО."Это был, несомненно, важный разговор. Он не принес окончательных решений, можно сказать, исходя из сообщений, которые идут после этого разговора, сигналов, которые мы получали ранее от представителей американской администрации во время прямых телефонных контактов, скорее, этот разговор был очерчиванием собственных позиций", - сказал Солох в эфире Польского радио.При этом он высказал удовлетворение тем, что во время разговора не было гарантий невступления Украины в НАТО. "Мы знаем, что россияне хотели формальных гарантий того, что Украина не окажется в НАТО – обозначение "красных линий". Мы ранее видели, и хорошо, что это было подтверждено публично президентом Соединенных Штатов, что по крайней мере не будет ни одного жеста, ни одного акта, гарантирующего России то, что Украина не будет когда-либо членом НАТО, потому что это решают сами союзники и заинтересованные страны", - заявил глава польского Бюро нацбезопасности.Он считает, что в разговоре с Путиным Байден пообещал усиление американского военного присутствия в случае обострения ситуации на Украине. "Важно для нас как для члена НАТО то, что американцы заявили, что в случае, если бы дошло до конфликта, они готовы к просьбам фланговых стран об увеличении американского присутствия, если бы до эскалации дошло", - сказал Солох."И сейчас, конечно, ближайшие недели принесут нам ответ, действительно ли до чего-то такого дойдет", - добавил он.Москва ранее не раз заявляла, что РФ ни для кого не представляет угрозы, но она не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент РФ во время переговоров с Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении.Президент Байден в беседе выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762691757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/garantii-1762690957.html

https://ria.ru/20211208/peredyshka-1762679888.html

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