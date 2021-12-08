https://ria.ru/20211208/peredyshka-1762679888.html
Эксперт заявил, что разговор Путина и Байдена даст странам передышку
Эксперт заявил, что разговор Путина и Байдена даст странам передышку - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперт заявил, что разговор Путина и Байдена даст странам передышку
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дадут передышку сторонам в ситуации вокруг Украины и России, считает программный директор... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:05
2021-12-08T07:05
2021-12-08T07:05
в мире
украина
сша
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дмитрий песков
джо байден
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россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дадут передышку сторонам в ситуации вокруг Украины и России, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Лидеры России и США провели во вторник видеовстречу, основной темой которой стала ситуация на Украине.По мнению эксперта, "деэскалировать" вокруг Украины "особо нечего", "кризиса не было", неизвестно, насколько преувеличена информация о концентрации российских войск рядом с Украиной. В любом случае эксперт назвал "демонстрацией красных линий России", в том числе перед переговорами с американцами, пребывание российских войск на юго-западных рубежах страны."Стороны перед переговорами подготовили друг другу такие сигналы, что они выходят с позиции силы на переговоры. Американцы заявляли о драконовских санкциях, мы осуществляли маневры на юго-западном направлении, но сейчас, я думаю, какая-то передышка будет. Смысла играть мышцами ни той ни другой стороне в том объеме, который был до переговоров, я думаю, нет", - сказал эксперт РИА Новости, не исключив, что может несколько измениться риторика.Президент Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, о чем сообщил Белый дом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
Эксперт заявил, что разговор Путина и Байдена даст странам передышку
Эксперт РСМД Тимофеев заявил, что разговор Путина и Байдена даст странам передышку
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
дадут передышку сторонам в ситуации вокруг Украины и России, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Лидеры России и США провели во вторник видеовстречу, основной темой которой стала ситуация на Украине.
По мнению эксперта, "деэскалировать" вокруг Украины "особо нечего", "кризиса не было", неизвестно, насколько преувеличена информация о концентрации российских войск рядом с Украиной. В любом случае эксперт назвал "демонстрацией красных линий России", в том числе перед переговорами с американцами, пребывание российских войск на юго-западных рубежах страны.
"Стороны перед переговорами подготовили друг другу такие сигналы, что они выходят с позиции силы на переговоры. Американцы заявляли о драконовских санкциях, мы осуществляли маневры на юго-западном направлении, но сейчас, я думаю, какая-то передышка будет. Смысла играть мышцами ни той ни другой стороне в том объеме, который был до переговоров, я думаю, нет", - сказал эксперт РИА Новости, не исключив, что может несколько измениться риторика.
Президент Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины
, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, о чем сообщил Белый дом.
Россия
не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву
защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.