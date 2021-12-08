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Культура
https://ria.ru/20211208/otzyvy-1762595193.html
"Безумный ": критики высказались о фильме "King’s Man: Начало"
"Безумный ": критики высказались о фильме "King’s Man: Начало" - РИА Новости, 08.12.2021
"Безумный ": критики высказались о фильме "King’s Man: Начало"
Критики, посмотревшие фильм Мэттью Вона "King’s Man: Начало", делятся своим мнением о ленте в социальных сетях. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T06:43
2021-12-08T06:43
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Критики, посмотревшие фильм Мэттью Вона "King’s Man: Начало", делятся своим мнением о ленте в социальных сетях. Об этом сообщает Collider. Шпионский боевик основан на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона. События в картине разворачиваются в годы Первой мировой войны. Это приквел двух других лент франшизы, и в нем рассказывается о создании шпионского агентства King’s Man.В проекте снимались Рэйф Файнс (сыграл Орландо Оксфорда — одного из первых членов агентства King’s Man), Рис Иванс (Григорий Распутин), Джимон Хонсу (Шола), Харрис Дикинсон (начинающий агент Конрад) и другие."Фильм превосходен. Здесь много потрясающего экшена и сюрпризов. Рэйф Файнс великолепен, но Рис Иванс в образе Распутина просто "крадет" каждый кадр. Мне понравилось, как Мэттью Вон вплетает в фильм реальную историю. Буду пересматривать. Класс", — остался в восторге от ленты Стивен Вайнтрауб из Collider. "Я не был поклонником франшизы. Мне нравятся первые две ленты и работа Вона в целом, но приквел не особо обогащает мифологию серии. Экшен неплох, но его не так много. История какая-то несвязная. Я забыл об этом фильме, как только он закончился", — разочаровался Жермен Люссье, пишущий для Gizmodo. "King’s Man"... странный. По тону это самый безумный фильм, который я видела в этом году. Он очень серьезно к себе относится и при этом совершенно глуп. Еще у него проблемы с сюжетом, и чем больше я о нем думаю, тем больше ненавижу. Но у Распутина, я так понимаю, есть суперсилы?" — размышляет Хоай-Тран Буй, пишущая для сайта slashfilm.com. "Рэйф Файнс — звезда боевика. Вот, кто об этом мог только подумать? Веселый динамичный триллер с часто идиотским, уморительным пренебрежением к историческим фактам. Придете в кино на смешного Распутина в исполнении Риса Иванса, останетесь на действительно хорошо сделанный третий акт", — пишет Джефф Чжан, автор подкаста The Strange Harbors."В фильме вполне неплохо переплетаются исторические факты и мир франшизы. Порой сюжет слишком запутанный, но здесь есть и настоящие сюрпризы: три перформанса Тома Холландера и неистовый Рис Иванс в роли Распутина. Ну, чего вы еще хотите?" — рассказывает Ян Сэндвелл из Digital Spy. "King’s Man: Начало" выйдет в российский прокат 13 января.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , рэйф файнс
06:43 08.12.2021
 
"Безумный ": критики высказались о фильме "King’s Man: Начало"

Пользователи делятся мнениями о фильм "King’s Man: Начало" в социальных сетях

© 20th Century Studios Russia/YouTubeКадр трейлера фильма "King's Man: Начало"
Кадр трейлера фильма King's Man: Начало
© 20th Century Studios Russia/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Критики, посмотревшие фильм Мэттью Вона "King’s Man: Начало", делятся своим мнением о ленте в социальных сетях. Об этом сообщает Collider.
Шпионский боевик основан на серии комиксов "Секретная служба" Марка Миллара и Дэйва Гиббсона. События в картине разворачиваются в годы Первой мировой войны. Это приквел двух других лент франшизы, и в нем рассказывается о создании шпионского агентства King’s Man.
В проекте снимались Рэйф Файнс (сыграл Орландо Оксфорда — одного из первых членов агентства King’s Man), Рис Иванс (Григорий Распутин), Джимон Хонсу (Шола), Харрис Дикинсон (начинающий агент Конрад) и другие.
"Фильм превосходен. Здесь много потрясающего экшена и сюрпризов. Рэйф Файнс великолепен, но Рис Иванс в образе Распутина просто "крадет" каждый кадр. Мне понравилось, как Мэттью Вон вплетает в фильм реальную историю. Буду пересматривать. Класс", — остался в восторге от ленты Стивен Вайнтрауб из Collider.
© 20th Century Studios Russia/YouTubeКадр трейлера фильма "King's Man: Начало"
Кадр трейлера фильма King's Man: Начало
© 20th Century Studios Russia/YouTube
Кадр трейлера фильма "King's Man: Начало"
"Я не был поклонником франшизы. Мне нравятся первые две ленты и работа Вона в целом, но приквел не особо обогащает мифологию серии. Экшен неплох, но его не так много. История какая-то несвязная. Я забыл об этом фильме, как только он закончился", — разочаровался Жермен Люссье, пишущий для Gizmodo.
"King’s Man"... странный. По тону это самый безумный фильм, который я видела в этом году. Он очень серьезно к себе относится и при этом совершенно глуп. Еще у него проблемы с сюжетом, и чем больше я о нем думаю, тем больше ненавижу. Но у Распутина, я так понимаю, есть суперсилы?" — размышляет Хоай-Тран Буй, пишущая для сайта slashfilm.com.
© 20th Century Studios Russia/YouTubeКадр трейлера фильма "King's Man: Начало"
Кадр трейлера фильма King's Man: Начало
© 20th Century Studios Russia/YouTube
Кадр трейлера фильма "King's Man: Начало"
"Рэйф Файнс — звезда боевика. Вот, кто об этом мог только подумать? Веселый динамичный триллер с часто идиотским, уморительным пренебрежением к историческим фактам. Придете в кино на смешного Распутина в исполнении Риса Иванса, останетесь на действительно хорошо сделанный третий акт", — пишет Джефф Чжан, автор подкаста The Strange Harbors.
"В фильме вполне неплохо переплетаются исторические факты и мир франшизы. Порой сюжет слишком запутанный, но здесь есть и настоящие сюрпризы: три перформанса Тома Холландера и неистовый Рис Иванс в роли Распутина. Ну, чего вы еще хотите?" — рассказывает Ян Сэндвелл из Digital Spy.
"King’s Man: Начало" выйдет в российский прокат 13 января.
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