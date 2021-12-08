01:33 08.12.2021 (обновлено: 01:34 08.12.2021)
Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
Девушка Саакашвили Ясько заявила, что политик в знак протеста отказался от медикаментов
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он в знак протеста отказался принимать медикаменты после того, как к нему не пустили его мать и запретили смотреть телевизор.
Ранее Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Это первое появление политика на публике после задержания в Грузии. Ранее экс-президент в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда в то время, когда будет проходить заседание. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также призвали активистов собраться во дворе суда и приготовится к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы в стране и освободить политика.
"Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь, и ее не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения… Это сделано, чтобы продолжить психологическое давление на Михаила, чтобы отрезать его от мира", - заявила Ясько в эфире в Facebook.
Политик является гражданином Украины. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.