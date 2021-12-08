Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/otkaz-1762669891.html
Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств - РИА Новости, 08.12.2021
Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он в знак протеста отказался принимать... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:33
2021-12-08T01:34
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761240248_0:199:2876:1817_1920x0_80_0_0_6c032462077e6a3274774773e7802be7.jpg
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он в знак протеста отказался принимать медикаменты после того, как к нему не пустили его мать и запретили смотреть телевизор.Ранее Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Это первое появление политика на публике после задержания в Грузии. Ранее экс-президент в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда в то время, когда будет проходить заседание. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также призвали активистов собраться во дворе суда и приготовится к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы в стране и освободить политика."Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь, и ее не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения… Это сделано, чтобы продолжить психологическое давление на Михаила, чтобы отрезать его от мира", - заявила Ясько в эфире в Facebook.Политик является гражданином Украины. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20211204/saakashvili-1762186975.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761240248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5bf2adf5bcf090949a6e469bc3b9f49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
01:33 08.12.2021 (обновлено: 01:34 08.12.2021)
 
Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств

Девушка Саакашвили Ясько заявила, что политик в знак протеста отказался от медикаментов

© REUTERS / Irakli Gedenidze/PoolМихаил Саакашвили в суде
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze/Pool
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он в знак протеста отказался принимать медикаменты после того, как к нему не пустили его мать и запретили смотреть телевизор.
Ранее Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Это первое появление политика на публике после задержания в Грузии. Ранее экс-президент в Facebook призвал сторонников собраться у здания горсуда в то время, когда будет проходить заседание. Члены основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" также призвали активистов собраться во дворе суда и приготовится к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы в стране и освободить политика.
"Буквально несколько часов назад мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь, и ее не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор, возможно, даже отобрали. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения… Это сделано, чтобы продолжить психологическое давление на Михаила, чтобы отрезать его от мира", - заявила Ясько в эфире в Facebook.
Политик является гражданином Украины. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 16:49В мире
"Упал гемоглобин". Девушка Саакашвили нашла у политика "опасные симптомы"
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42На Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена
10:39Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС
10:39Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей
10:39Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
09:59Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию
Лента новостейМолния
На Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКСВыборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублейВирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с БелоруссиейСамолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию