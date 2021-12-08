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Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США - РИА Новости, 08.12.2021
Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США
Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:07
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщил Белый дом.Выпускница МГУ, родившаяся в казахстанском городе Уральске, столкнулась с противодействием в сенате при утверждении ее кандидатуры и, по данным местных СМИ, не набирала достаточного числа голосов.На слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.
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в мире, сша, ссср, джо байден, министерство финансов сша
01:07 08.12.2021 (обновлено: 05:26 08.12.2021)
 
Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США

Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в Минфин США

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщил Белый дом.
Выпускница МГУ, родившаяся в казахстанском городе Уральске, столкнулась с противодействием в сенате при утверждении ее кандидатуры и, по данным местных СМИ, не набирала достаточного числа голосов.
"Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля", - сказано в заявлении президента США Джо Байдена.
На слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 23:09
Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине
 
В миреСШАСССРДжо БайденМинистерство финансов США
 
 
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