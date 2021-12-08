https://ria.ru/20211208/otkaz-1762668850.html

Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США

Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США - РИА Новости, 08.12.2021

Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения в Минфин США

Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:07

2021-12-08T01:07

2021-12-08T05:26

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщил Белый дом.Выпускница МГУ, родившаяся в казахстанском городе Уральске, столкнулась с противодействием в сенате при утверждении ее кандидатуры и, по данным местных СМИ, не набирала достаточного числа голосов.На слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

https://ria.ru/20211130/urozhenka-1761556281.html

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в мире, сша, ссср, джо байден, министерство финансов сша