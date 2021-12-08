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Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что их... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T01:40
2021-12-08T01:40
в мире
сша
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что их итоги дают основания для осторожного оптимизма, "хотя, конечно, чудес никто не ждет".Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи."В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет. Слишком много острых противоречий, слишком долго они копились", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале, отметив, что сообщения по итогам диалога дают надежду на то, что напряженность последнего месяца спадет, "равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве".Также депутат обратил внимание на обсуждение президентами ситуации с Украиной, "вокруг которой в последнее время Вашингтоном нагнеталась настоящая "предвоенная" истерика"."Байден после провала США в Афганистане, по-видимому, остро нуждается в повышении своего рейтинга за счёт "предотвращения" новой войны, которую, Россия уж точно не собиралась начинать", - написал Слуцкий.Также он обратил внимание на позицию Путина, который проиллюстрировал "деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений"."При этом российский лидер напрямую обозначил те "красные линии", переход которых для Москвы недопустим. Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение Альянса на восток и размещение в соседних с нами странах ударных наступательных систем", - отметил глава комитета Госдумы.Вместе с тем он обратил внимание на судьбу поправок конгрессменов о санкциях против России."По окончанию видеоконференции американская сторона опять пустила в ход угрозы по остановке запуска трубопровода "Северный поток 2". Белый дом назвал его "рычагом давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину". Однако обратите внимание: во время переговоров двух президентов стало известно, что из согласованного двумя палатами Конгресса проекта оборонного бюджета США были исключены поправки конгрессменов, предполагавшие введение санкций против СП-2 и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, а также санкции против 35 россиян "из окружения Путина". Так что пока слова словами, а дела делами", - подытожил Слуцкий.
https://ria.ru/20211208/obschenie-1762666954.html
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в мире, сша, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
01:40 08.12.2021
 
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена

Депутат ГД Слуцкий заявил, что переговоры Путина и Байдена дают основания для оптимизма

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что их итоги дают основания для осторожного оптимизма, "хотя, конечно, чудес никто не ждет".
Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.
"В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет. Слишком много острых противоречий, слишком долго они копились", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале, отметив, что сообщения по итогам диалога дают надежду на то, что напряженность последнего месяца спадет, "равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве".
Также депутат обратил внимание на обсуждение президентами ситуации с Украиной, "вокруг которой в последнее время Вашингтоном нагнеталась настоящая "предвоенная" истерика".
"Байден после провала США в Афганистане, по-видимому, остро нуждается в повышении своего рейтинга за счёт "предотвращения" новой войны, которую, Россия уж точно не собиралась начинать", - написал Слуцкий.
Также он обратил внимание на позицию Путина, который проиллюстрировал "деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений".
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"При этом российский лидер напрямую обозначил те "красные линии", переход которых для Москвы недопустим. Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение Альянса на восток и размещение в соседних с нами странах ударных наступательных систем", - отметил глава комитета Госдумы.
Вместе с тем он обратил внимание на судьбу поправок конгрессменов о санкциях против России.
"По окончанию видеоконференции американская сторона опять пустила в ход угрозы по остановке запуска трубопровода "Северный поток 2". Белый дом назвал его "рычагом давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину". Однако обратите внимание: во время переговоров двух президентов стало известно, что из согласованного двумя палатами Конгресса проекта оборонного бюджета США были исключены поправки конгрессменов, предполагавшие введение санкций против СП-2 и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, а также санкции против 35 россиян "из окружения Путина". Так что пока слова словами, а дела делами", - подытожил Слуцкий.
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В миреСШАГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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