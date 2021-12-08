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Омикрон-штамм коронавируса выявили в 57 странах
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 57 странах - РИА Новости, 08.12.2021
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 57 странах
Новый штамм "омикрон" выявлен в 57 странах мира, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19, говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:52
2021-12-08T12:52
2021-12-08T12:54
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирусы
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омикрон-штамм коронавируса
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм "омикрон" выявлен в 57 странах мира, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19, говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире."На данный момент случаи "омикрона" выявлены в 57 странах во всех регионах ВОЗ. Пока большинство выявленных случаев связаны с путешествиями, однако это может измениться", - говорится в документе.В ВОЗ подчеркивают, что 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев COVID-19 пока приходятся на вариант "дельта".
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в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество
12:52 08.12.2021 (обновлено: 12:54 08.12.2021)
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 57 странах
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 57 странах мира