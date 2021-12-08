https://ria.ru/20211208/omikron-shtamm-1762698082.html

Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"

Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном" - РИА Новости, 08.12.2021

Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"

Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне может вытеснить господствующий в настоящее время в мире штамм "дельта" или активно к нему присоединиться, считает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:39

2021-12-08T10:39

2021-12-08T10:39

распространение коронавируса

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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне может вытеснить господствующий в настоящее время в мире штамм "дельта" или активно к нему присоединиться, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Судя по развитию ситуации, этот вариант ("омикрон") действительно может если не вытеснить "дельту", то к ней очень активно присоединиться, потому что он явно размножается быстрее, чем "альфа", "бета" и "гамма". Я думаю, что этот вариант пришел для того, чтобы им переболела большая часть населения", - сказал он журналистам в среду.В то же время эксперт считает, что поскольку в России примерно 45% населения вакцинировано и еще около 20% имеет прочный иммунитет после перенесенного COVID-19, его новый вариант "чего-то существенного не добавит", хотя его действие на детей пока неизвестно, отметил он."Так что этот вариант нас завоюет, но бороться с ним надо так же, как и с другими. Я лично считаю, что не стоит надеяться, что он станет вакцинным штаммом, потому что мы пока вообще не знаем долговременных последствий заболевания вариантом "омикрон". Поэтому вакцинироваться все равно надо", - сказал Нетесов.Он пояснил, что пока, исходя только из опыта циркуляции нового штамма в Южной Африке, что-то определенное о скорости распространения "омикрона" и вытеснении других вариантов сказать сложно. Необходимо дальнейшее наблюдение за "очной встречей" нового штамма и "дельты"."Что касается судьбы коронавируса, то поскольку он все-таки заметно профилактируется вакцинами... то думаю, что мы справимся и с этим вариантом, если будем аккуратно выполнять противоэпидемические меры. Все меры здравые, их надо просто выполнять – вакцинация и маски", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.

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