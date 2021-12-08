https://ria.ru/20211208/omikron-1762753812.html

"Рога не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах при омикрон-штамме

"Рога не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах при омикрон-штамме - РИА Новости, 08.12.2021

"Рога не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах при омикрон-штамме

Симптомы при заражении штаммом "омикрон" принципиально ничем не отличаются, люди болеют стандартно, как при коронавирусной инфекции, "рога и копыта от него не... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:24

2021-12-08T14:24

2021-12-08T14:30

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Симптомы при заражении штаммом "омикрон" принципиально ничем не отличаются, люди болеют стандартно, как при коронавирусной инфекции, "рога и копыта от него не вырастают", заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Принципиально "омикрон" ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией", - сказал Семенов журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Он уточнил, что симптомы "омикрона", как у любой респираторной инфекции - температура, кашель, головная боль.При этом, по некоторым данным, люди болеют им легче, по крайней мере, летальных случаев пока не отмечено, однако нужно смотреть как отреагируют пожилые на заражение этим вариантом, подчеркнул Семенов.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19