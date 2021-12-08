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Наука
https://ria.ru/20211208/omikron-1762680291.html
Назван "необычный" симптом штамма "омикрон"
Назван "необычный" симптом штамма "омикрон" - РИА Новости, 08.12.2021
Назван "необычный" симптом штамма "омикрон"
"Необычная" сыпь может возникнуть у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. С таким заявлением в эфире Sky News выступил британский врач Дэвид Ллойд. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:18
2021-12-08T10:42
наука
весь мир
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Необычная" сыпь может возникнуть у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. С таким заявлением в эфире Sky News выступил британский врач Дэвид Ллойд.По словам медика, проявления заражения у детей и взрослых разнятся. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита, кажутся весьма важными, как и сыпь", — сказал он.Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, "до 15 процентов детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью"."Колючий" симптомМедик из Южно-Африканской Республики Анжелика Кутзи ранее рассказала, что больные, у которых выявили омикрон-штамм коронавируса, часто жаловались на першение и "царапанье" в горле. При этом у пациентов с этой разновидностью коронавируса редко наблюдались привычные для COVID-19 проявления вроде потери обоняния.Врач из ЮАР Унбен Пиллэй также описал симптомы. По его словам, у больных наблюдался сухой кашель, а также лихорадка и ломота в теле. Медик добавил, что проявления COVID-19 стали похожи на симптомы гриппа, а у заразившихся новым штаммом заболевание протекает в легкой форме.Главный признакЗачастую "омикрон" проявляет себя в организме в виде "чудовищной" усталости у его переносчика. Об этом ранее рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.По ее словам, вероятность появления привычной симптоматики — кашля, насморка и отсутствия обоняния — при заражении новым штаммом снижается.Как протекает COVID-19 при омикрон-штаммеЕсть основания полагать, что у пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций, что чревато ростом смертности."Омикрон"В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
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весь мир, коронавирус covid-19
07:18 08.12.2021 (обновлено: 10:42 08.12.2021)
 
Назван "необычный" симптом штамма "омикрон"

Британский врач Ллойд сообщил о необычном симптоме у заразившихся омикрон-штаммом детей

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Необычная" сыпь может возникнуть у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. С таким заявлением в эфире Sky News выступил британский врач Дэвид Ллойд.
По словам медика, проявления заражения у детей и взрослых разнятся. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита, кажутся весьма важными, как и сыпь", — сказал он.
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Ускользает от иммунитета. Ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19
Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, "до 15 процентов детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".

"Колючий" симптом

Медик из Южно-Африканской Республики Анжелика Кутзи ранее рассказала, что больные, у которых выявили омикрон-штамм коронавируса, часто жаловались на першение и "царапанье" в горле. При этом у пациентов с этой разновидностью коронавируса редко наблюдались привычные для COVID-19 проявления вроде потери обоняния.
Врач из ЮАР Унбен Пиллэй также описал симптомы. По его словам, у больных наблюдался сухой кашель, а также лихорадка и ломота в теле. Медик добавил, что проявления COVID-19 стали похожи на симптомы гриппа, а у заразившихся новым штаммом заболевание протекает в легкой форме.
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Главный признак

Зачастую "омикрон" проявляет себя в организме в виде "чудовищной" усталости у его переносчика. Об этом ранее рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
По ее словам, вероятность появления привычной симптоматики — кашля, насморка и отсутствия обоняния — при заражении новым штаммом снижается.
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Как протекает COVID-19 при омикрон-штамме

Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций, что чревато ростом смертности.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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"Омикрон"

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
 
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