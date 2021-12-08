https://ria.ru/20211208/olimpiada-1762700326.html
Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине - РИА Новости, 08.12.2021
Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Первой страной, заявившей о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года, стали США. Вашингтон объяснил свое решение нарушением прав человека в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:50
2021-12-08T11:50
2021-12-08T14:57
инфографика
спорт
сша
австралия
китай
пекин
зимние олимпийские игры 2022
бойкот зимних олимпийских игр в пекине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762765317_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_34961c1aef31575c0209850f017aa9d7.png
Первой страной, заявившей о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года, стали США. Вашингтон объяснил свое решение нарушением прав человека в Китае. Позже к Штатам присоединилась Австралия. На спортсменах, выступающих за обе сборные, этот политический протест никак не скажется. В Пекин не поедут официальные делегации, в которые входят дипломаты и чиновники. Следите в инфографике Ria.ru за тем, как будет изменяться список бойкотирующих государств.
сша
австралия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762765317_360:0:2520:1620_1920x0_80_0_0_53db7212b4229f1e67ece889f27b435e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сша, австралия, китай, пекин, зимние олимпийские игры 2022, бойкот зимних олимпийских игр в пекине, инфографика, политика