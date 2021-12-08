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Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине - РИА Новости, 08.12.2021

Какие страны объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Первой страной, заявившей о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года, стали США. Вашингтон объяснил свое решение нарушением прав человека в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:50

2021-12-08T11:50

2021-12-08T14:57

инфографика

спорт

сша

австралия

китай

пекин

зимние олимпийские игры 2022

бойкот зимних олимпийских игр в пекине

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Первой страной, заявившей о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года, стали США. Вашингтон объяснил свое решение нарушением прав человека в Китае. Позже к Штатам присоединилась Австралия. На спортсменах, выступающих за обе сборные, этот политический протест никак не скажется. В Пекин не поедут официальные делегации, в которые входят дипломаты и чиновники. Следите в инфографике Ria.ru за тем, как будет изменяться список бойкотирующих государств.

сша

австралия

китай

пекин

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