https://ria.ru/20211208/ogranicheniya-1762761521.html
Калининградский губернатор выразил надежду на отмену ограничений к весне
Калининградский губернатор выразил надежду на отмену ограничений к весне - РИА Новости, 08.12.2021
Калининградский губернатор выразил надежду на отмену ограничений к весне
Калининградские власти не планирует в ближайшее время расширять систему антикоронавирусных ограничений и надеются на их снятие к весне, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:52
2021-12-08T14:52
2021-12-08T14:52
распространение коронавируса
общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
антон алиханов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЛИНИНГРАД , 8 дек – РИА Новости. Калининградские власти не планирует в ближайшее время расширять систему антикоронавирусных ограничений и надеются на их снятие к весне, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии с жителями региона."История с QR-кодами утомляет и меня. Я тоже, когда прихожу куда-то, в какие-то заведения, всегда показываю и код свой, и паспорт предъявляю. Если говорить, надолго ли с нами эта система ограничения — нет, ненадолго. Мы не собираемся эту систему сохранять, мы не собираемся больше её сейчас расширять, тем более, что заболеваемость идёт на спад, мы видим это в тех цифрах, которые публикует Роспотребнадзор. Сегодня вообще 145 человек всего выявили. Понятно, что это накопительный итог всех мер", - рассказал Алиханов.По словам губернатора, ограничительные меры в регионе начнут поэтапно снимать уже в ближайшее время, если заболеваемость продолжит снижаться. "Сейчас мы вакцинируемся хорошо, плотно. И я надеюсь, что к весне мы вообще забудем об ограничениях", - заявил губернатор Калининградской области.Во время прямого эфира Алиханов сообщил, что на его имя поступило более 4 тысяч вопросов от жителей области. По распоряжению губернатора каждое сообщение должно получить силу официального обращения гражданина в органы власти.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html
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общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Калининградский губернатор выразил надежду на отмену ограничений к весне
Калининградский губернатор Алиханов: надеюсь, к весне забудем о COVID-ограничениях