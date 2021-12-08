https://ria.ru/20211208/obstrel-1762777177.html
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 08.12.2021
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кельбаджарском районе. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:57
2021-12-08T15:57
2021-12-08T16:07
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
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БАКУ, 8 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кельбаджарском районе."Восьмого декабря с 14.35 до 15.30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района. Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.По его данным, потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений ВС Азербайджана.
https://ria.ru/20211117/es-1759469384.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана
15:57 08.12.2021 (обновлено: 16:07 08.12.2021)
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией