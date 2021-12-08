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Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 08.12.2021

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кельбаджарском районе. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:57

2021-12-08T15:57

2021-12-08T16:07

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны азербайджана

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БАКУ, 8 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кельбаджарском районе."Восьмого декабря с 14.35 до 15.30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района. Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.По его данным, потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений ВС Азербайджана.

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