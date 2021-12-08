https://ria.ru/20211208/oboronosposobnost-1762829068.html

Байден рассказал о действиях США при обострении ситуации на Украине

Байден рассказал о действиях США при обострении ситуации на Украине - РИА Новости, 08.12.2021

Байден рассказал о действиях США при обострении ситуации на Украине

США расширят свое военное присутствие на территории стран-союзниц по НАТО и помогут укрепить оборонительный потенциал Украины в случае "нападения" со стороны... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:32

2021-12-08T19:32

2021-12-08T19:57

в мире

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сша

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США расширят свое военное присутствие на территории стран-союзниц по НАТО и помогут укрепить оборонительный потенциал Украины в случае "нападения" со стороны России, сказал американский президент Джо Байден.Он сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся накануне онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обрисовал последствия реализации приписываемых РФ планов вторжения в соседнюю страну, которые в Москве много раз опровергали."Нам, возможно, также придется нарастить наше присутствие в странах НАТО... Помимо этого, я дал понять, что мы предоставим украинцам оборонительные средства", - сказал Байден. Он добавил, что предупреждал в основном об экономических последствиях, которых российский коллега "никогда не видел".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

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в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, киев, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия