https://ria.ru/20211208/nota-1762813979.html
МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности
МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности - РИА Новости, 08.12.2021
МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности
МИД России вручил американскому посольству ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО над акваторией Черного моря. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:00
2021-12-08T18:00
2021-12-08T23:47
сша
нато
россия
в мире
черное море
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4adce49fdbbcf983ceccb88c1b9220.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МИД России вручил американскому посольству ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО над акваторией Черного моря.В обращении российское ведомство перечислило примеры опасных маневров ВВС США за последнее время. Так, 3 декабря американский самолет-разведчик CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тысяч метров до 9,2 тысячи метров, пересекая при этом маршрут А333 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву. Экипаж на неоднократные запросы диспетчеров не отвечал. Гражданскому судну пришлось сменить эшелон, чтобы избежать опасного сближения.В тот же день российская военная авиация поднялась в воздух для сопровождения стратегического самолета- разведчика RC-135 американских ВВС. Из-за инцидента едва не пострадал лайнер мальтийской авиакомпании, летевший из Сочи в Скопье.Захарова напомнила, что подобные опасные ситуации происходят постоянно. Так, 6 октября борт Специального летного отряда "Россия" Анапа — Москва обнаружил прямо по курсу не выходивший на связь разведывательный беспилотник Reaper. Чтобы избежать столкновения, российский самолет сменил курс. Кроме того, 13 октября Boeing RC-135 ВВС США опасно сблизился с рейсом Boeing 767 Москва — Шарм-эш-Шейх компании "Азур Эйр"; пилоты российского самолета резко снизили высоту, чтобы уйти от столкновения.Министерство иностранных дел призвало Штаты и их союзников по альянсу к предметному диалогу по гарантиям безопасности и к обсуждению "путей снижения военно-политической напряженности"."В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — отметили в ведомстве.МИД оставляет за собой право реагировать на вызовы со стороны НАТО.Как ранее подчеркивали в МИД, действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации. По словам Захаровой, предотвращенные катастрофы не означают, что "США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/more-1758425589.html
https://ria.ru/20211206/pentagon-1762473343.html
сша
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900f876052f8318f02f90bc9539577eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, россия, в мире, черное море, мария захарова
18:00 08.12.2021 (обновлено: 23:47 08.12.2021)
МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности
МИД России вручил посольству США ноту протеста из-за военной активности в Черном море
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
МИД России вручил американскому посольству ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО
над акваторией Черного моря.
"В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
В обращении российское ведомство перечислило примеры опасных маневров ВВС США за последнее время. Так, 3 декабря американский самолет-разведчик CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тысяч метров до 9,2 тысячи метров, пересекая при этом маршрут А333 "Аэрофлота
", летевшего из Тель-Авива в Москву. Экипаж на неоднократные запросы диспетчеров не отвечал. Гражданскому судну пришлось сменить эшелон, чтобы избежать опасного сближения.
В тот же день российская военная авиация поднялась в воздух для сопровождения стратегического самолета- разведчика RC-135 американских ВВС. Из-за инцидента едва не пострадал лайнер мальтийской авиакомпании, летевший из Сочи в Скопье.
Захарова напомнила, что подобные опасные ситуации происходят постоянно. Так, 6 октября борт Специального летного отряда "Россия" Анапа — Москва обнаружил прямо по курсу не выходивший на связь разведывательный беспилотник Reaper. Чтобы избежать столкновения, российский самолет сменил курс. Кроме того, 13 октября Boeing RC-135 ВВС США опасно сблизился с рейсом Boeing 767 Москва — Шарм-эш-Шейх компании "Азур Эйр"; пилоты российского самолета резко снизили высоту, чтобы уйти от столкновения.
Министерство иностранных дел призвало Штаты и их союзников по альянсу к предметному диалогу по гарантиям безопасности и к обсуждению "путей снижения военно-политической напряженности".
"В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — отметили в ведомстве.
МИД оставляет за собой право реагировать на вызовы со стороны НАТО.
Как ранее подчеркивали в МИД, действия Военно-воздушных сил США
и их союзников по НАТО
создают угрозу гражданской авиации. По словам Захаровой, предотвращенные катастрофы не означают, что "США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".
США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе
, полагают в министерстве.