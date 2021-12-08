https://ria.ru/20211208/nota-1762813979.html

МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности

МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности - РИА Новости, 08.12.2021

МИД вручил ноту посольству США из-за возросшей военной активности

МИД России вручил американскому посольству ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО над акваторией Черного моря. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:00

2021-12-08T18:00

2021-12-08T23:47

сша

нато

россия

в мире

черное море

мария захарова

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МИД России вручил американскому посольству ноту протеста из-за возросшей военной активности США и НАТО над акваторией Черного моря.В обращении российское ведомство перечислило примеры опасных маневров ВВС США за последнее время. Так, 3 декабря американский самолет-разведчик CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тысяч метров до 9,2 тысячи метров, пересекая при этом маршрут А333 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву. Экипаж на неоднократные запросы диспетчеров не отвечал. Гражданскому судну пришлось сменить эшелон, чтобы избежать опасного сближения.В тот же день российская военная авиация поднялась в воздух для сопровождения стратегического самолета- разведчика RC-135 американских ВВС. Из-за инцидента едва не пострадал лайнер мальтийской авиакомпании, летевший из Сочи в Скопье.Захарова напомнила, что подобные опасные ситуации происходят постоянно. Так, 6 октября борт Специального летного отряда "Россия" Анапа — Москва обнаружил прямо по курсу не выходивший на связь разведывательный беспилотник Reaper. Чтобы избежать столкновения, российский самолет сменил курс. Кроме того, 13 октября Boeing RC-135 ВВС США опасно сблизился с рейсом Boeing 767 Москва — Шарм-эш-Шейх компании "Азур Эйр"; пилоты российского самолета резко снизили высоту, чтобы уйти от столкновения.Министерство иностранных дел призвало Штаты и их союзников по альянсу к предметному диалогу по гарантиям безопасности и к обсуждению "путей снижения военно-политической напряженности"."В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — отметили в ведомстве.МИД оставляет за собой право реагировать на вызовы со стороны НАТО.Как ранее подчеркивали в МИД, действия Военно-воздушных сил США и их союзников по НАТО создают угрозу гражданской авиации. По словам Захаровой, предотвращенные катастрофы не означают, что "США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей".США и их союзники по Североатлантическому альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/more-1758425589.html

https://ria.ru/20211206/pentagon-1762473343.html

сша

россия

черное море

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сша, нато, россия, в мире, черное море, мария захарова