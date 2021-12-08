https://ria.ru/20211208/nauka-1762835847.html

Путин рассказал о программе по поддержке научной деятельности

Путин рассказал о программе по поддержке научной деятельности - РИА Новости, 08.12.2021

Путин рассказал о программе по поддержке научной деятельности

В России будет разработана программа для поддержки интереса к научной деятельности, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:39

2021-12-08T20:39

2021-12-08T20:57

наука

общество

наука

владимир путин

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. В России будет разработана программа для поддержки интереса к научной деятельности, сообщил президент России Владимир Путин."На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности", - сказал президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.Путин отметил, что власти постараются сделать так, "чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности".

https://ria.ru/20211208/gossovet-1762838494.html

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общество, наука, владимир путин, россия