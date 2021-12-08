https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html

Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО

Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 08.12.2021

Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу перспективы членства Украины в НАТО. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:14

2021-12-08T17:14

2021-12-08T18:27

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СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу перспективы членства Украины в НАТО."Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", — сказал он на пресс-конференции.Во время разговора с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи Путин обратил внимание на "опасные попытки освоения украинской территории" альянса и наращивание сил у российских границ. Он подчеркнул, что Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически закрепленных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

https://ria.ru/20211208/nato-1762776914.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, россия