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Изнасиловавший девушку в Москве мужчина удерживал еще двух женщин
Изнасиловавший девушку в Москве мужчина удерживал еще двух женщин - РИА Новости, 08.12.2021
Изнасиловавший девушку в Москве мужчина удерживал еще двух женщин
Мужчина, изнасиловавший девушку в Москве и пытавшийся ее убить, насильно удерживал еще двух женщин в квартире, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:30
2021-12-08T09:30
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина, изнасиловавший девушку в Москве и пытавшийся ее убить, насильно удерживал еще двух женщин в квартире, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "изнасилование" и "покушение на убийство"."В квартире также находились двое женщин 1984 и 1999 года рождения, которых обвиняемый насильно удерживал, связав руки скотчем. Им удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушёл", - сообщила Иванова.Она добавила, что дана дополнительная квалификация действиям фигуранта, поэтому к делу добавили еще одну статью "незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц". Мужчина задержан."Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.Она отметила, что по делу проведены опознания обвиняемого потерпевшими и очные ставки. Также проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
09:30 08.12.2021
 
Изнасиловавший девушку в Москве мужчина удерживал еще двух женщин

Изнасиловавший девушку в Москве мужчина удерживал в квартире еще двух женщин

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина, изнасиловавший девушку в Москве и пытавшийся ее убить, насильно удерживал еще двух женщин в квартире, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "изнасилование" и "покушение на убийство".
"В квартире также находились двое женщин 1984 и 1999 года рождения, которых обвиняемый насильно удерживал, связав руки скотчем. Им удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушёл", - сообщила Иванова.
Она добавила, что дана дополнительная квалификация действиям фигуранта, поэтому к делу добавили еще одну статью "незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц". Мужчина задержан.
"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.
Она отметила, что по делу проведены опознания обвиняемого потерпевшими и очные ставки. Также проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.
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