https://ria.ru/20211208/nabor-1762678828.html

Исследование показало, как изменилась стоимость "новогоднего набора"

Исследование показало, как изменилась стоимость "новогоднего набора" - РИА Новости, 08.12.2021

Исследование показало, как изменилась стоимость "новогоднего набора"

"Новогодний набор", куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:35

2021-12-08T06:35

2021-12-08T06:35

общество

новый год

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Новогодний набор", куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в годовом выражении - почти до 5 тысяч рублей, выяснили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в экосистему Сбербанка). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости."Продажи новогодней атрибутики в ноябре 2021 года выросли в целом на 80-90% по отношению к тому же периоду прошлого года. Стоимость "новогоднего набора" (условный минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году) увеличилась на 19% и составила 4935 рублей. В него вошли искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское, мандарины", - подсчитали авторы исследования.Средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом вырос на 23% до 3196 рублей, гирлянд - на 4% до 485 рублей, набора елочных шаров - на 33% до 392 рублей, новогодней звезды - на 19% до 178 рублей, мишуры - на 7% до 106 рублей, бутылки шампанского - на 8% до 465 рублей, мандаринов - на 7% до 113 рублей.Выросли и продажи каждого товара в составе набора: искусственная ель - на 110%, гирлянды - на 115%, набор елочных шаров - на 66%, новогодняя звезда - на 112%, мишура - на 151%, бутылка шампанского - на 6%, мандарины - на 92%."В этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. Полагаем, что это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн. Так количество покупок товаров из "новогоднего набора" в интернете выросло в три раза", - прокомментировал вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов.Кроме того, на рост продаж повлиял и эффект низкой базы ноября 2020 года, пояснил он. "В прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега потребители не активно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. В этом году погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах", - заключил представитель Сбербанка.

https://ria.ru/20211207/prazdnovanie-1762482802.html

https://ria.ru/20211208/podarki-1762678180.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год