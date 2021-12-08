В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Мусульмане высказываются за введение выходного дня в пятницу, но подобные решения нужно обсуждать с общественностью, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Ранее эмиратское агентство новостей WAM сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу.
"У представителей тех основных конфессий – христиан, мусульман, иудеев – праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье. У иудеев это суббота, у христиан – воскресенье – государственные выходные дни, а пятница у мусульман –рабочий день в России. Письменных обращений с просьбой сделать пятницу выходным днем у нас не было, но в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что, конечно, это было бы неплохо… Но такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью", - сказал Крганов.
При этом муфтий отметил, что отсутствие выходного в пятницу не создает больших проблем, решение вопроса с обязательной пятничной молитвой можно найти, за исключением редких случаев.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев, в свою очередь, отметил, что введение дополнительного выходного в пятницу не требуется. "У нас выходные по российским законам – суббота и воскресенье. Пятничную молитву проводить надо только в мечети. У кого есть такая возможность – идут в мечеть в обеденное время", - сказал муфтий.
Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.
Ранее эмиратское агентство новостей WAM сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу.
"У представителей тех основных конфессий – христиан, мусульман, иудеев – праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье. У иудеев это суббота, у христиан – воскресенье – государственные выходные дни, а пятница у мусульман –рабочий день в России. Письменных обращений с просьбой сделать пятницу выходным днем у нас не было, но в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что, конечно, это было бы неплохо… Но такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью", - сказал Крганов.
При этом муфтий отметил, что отсутствие выходного в пятницу не создает больших проблем, решение вопроса с обязательной пятничной молитвой можно найти, за исключением редких случаев.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев, в свою очередь, отметил, что введение дополнительного выходного в пятницу не требуется. "У нас выходные по российским законам – суббота и воскресенье. Пятничную молитву проводить надо только в мечети. У кого есть такая возможность – идут в мечеть в обеденное время", - сказал муфтий.
Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.
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