https://ria.ru/20211208/musulmane-1762696060.html

В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман

В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман - РИА Новости, 08.12.2021

В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман

Мусульмане высказываются за введение выходного дня в пятницу, но подобные решения нужно обсуждать с общественностью, сказал РИА Новости председатель Духовного... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:26

2021-12-08T10:26

2021-12-08T10:26

религия

альбир крганов

северный кавказ

исмаил бердиев

россия

религия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Мусульмане высказываются за введение выходного дня в пятницу, но подобные решения нужно обсуждать с общественностью, сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Ранее эмиратское агентство новостей WAM сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу."У представителей тех основных конфессий – христиан, мусульман, иудеев – праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье. У иудеев это суббота, у христиан – воскресенье – государственные выходные дни, а пятница у мусульман –рабочий день в России. Письменных обращений с просьбой сделать пятницу выходным днем у нас не было, но в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что, конечно, это было бы неплохо… Но такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью", - сказал Крганов.При этом муфтий отметил, что отсутствие выходного в пятницу не создает больших проблем, решение вопроса с обязательной пятничной молитвой можно найти, за исключением редких случаев.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев, в свою очередь, отметил, что введение дополнительного выходного в пятницу не требуется. "У нас выходные по российским законам – суббота и воскресенье. Пятничную молитву проводить надо только в мечети. У кого есть такая возможность – идут в мечеть в обеденное время", - сказал муфтий.Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.

https://ria.ru/20211207/pyatnitsa-1762532056.html

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альбир крганов, северный кавказ, исмаил бердиев, россия, религия