https://ria.ru/20211208/mmkf-1762781423.html

Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля

Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 08.12.2021

Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль, 44-й по счету, пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе ММКФ. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:49

2021-12-08T16:49

2021-12-08T16:49

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль, 44-й по счету, пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе ММКФ. Программным директором ММКФ стал Петр Шепотинник, киновед, режиссер-документалист и член отборочной комиссии фестиваля. С 1999 года эту должность занимал ушедший в сентябре из жизни Кирилл Разлогов.В пресс-службе отмечают, что Шепотинник работает на Московском международном кинофестивале с 1999 года. В начале 2000-х он создал авторскую программу "Восемь с половиной фильмов", которая заложила концептуальные основы киноведческого кураторства. В разное время ее гостями становились братья Дарденны, Шмуэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Гренинг, Амос Коллек, Харви Кейтел и другие.

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новости культуры, кино и сериалы, москва, кирилл разлогов