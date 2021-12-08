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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/mmkf-1762781423.html
Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля
Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 08.12.2021
Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля
Московский международный кинофестиваль, 44-й по счету, пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе ММКФ. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:49
2021-12-08T16:49
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль, 44-й по счету, пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе ММКФ. Программным директором ММКФ стал Петр Шепотинник, киновед, режиссер-документалист и член отборочной комиссии фестиваля. С 1999 года эту должность занимал ушедший в сентябре из жизни Кирилл Разлогов.В пресс-службе отмечают, что Шепотинник работает на Московском международном кинофестивале с 1999 года. В начале 2000-х он создал авторскую программу "Восемь с половиной фильмов", которая заложила концептуальные основы киноведческого кураторства. В разное время ее гостями становились братья Дарденны, Шмуэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Гренинг, Амос Коллек, Харви Кейтел и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, москва, кирилл разлогов
16:49 08.12.2021
 
Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля

Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкП/к, посвященная Московскому международному кинофестивалю
П/к, посвященная Московскому международному кинофестивалю - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль, 44-й по счету, пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе ММКФ.
"Прием заявок на участие в конкурсных программах начинается с 13 декабря", — говорится в сообщении.
Программным директором ММКФ стал Петр Шепотинник, киновед, режиссер-документалист и член отборочной комиссии фестиваля. С 1999 года эту должность занимал ушедший в сентябре из жизни Кирилл Разлогов.

"Сейчас еще рано загадывать, каким будет предстоящий фестиваль, любая сводка новостей способна опровергнуть любые заманчивые планы. А этих планов – очень много, — отметил Петр Шепотинник.

В пресс-службе отмечают, что Шепотинник работает на Московском международном кинофестивале с 1999 года.
В начале 2000-х он создал авторскую программу "Восемь с половиной фильмов", которая заложила концептуальные основы киноведческого кураторства. В разное время ее гостями становились братья Дарденны, Шмуэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Гренинг, Амос Коллек, Харви Кейтел и другие.
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