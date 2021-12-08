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Японские космические туристы открыли люки и перешли на МКС

Японские космические туристы открыли люки и перешли на МКС - РИА Новости, 08.12.2021

Японские космические туристы открыли люки и перешли на МКС

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным открыли люки между кораблем "Союз МС-20" и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:20

2021-12-08T19:20

2021-12-08T19:20

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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным открыли люки между кораблем "Союз МС-20" и Международной космической станцией (МКС) и перешли на станцию, следует из трансляции "Роскосмоса".Ракета "Союз-2.1а" стартовала с кораблем с площадки номер 31 космодрома Байконур в 10.38 мск в среду. Корабль с туристами сделал четыре витка вокруг земли и пристыковался к МКС в 16.41 мск.Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на Международную космическую станцию.На станции их встретили российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.

https://ria.ru/20211207/kosmos-1762503674.html

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в мире, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, космос, юсаку маэдзава