https://ria.ru/20211208/migrant-1762692950.html

В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией

В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2021

В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией

Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы, сообщает полиция Подляского воеводства. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:01

2021-12-08T10:01

2021-12-08T10:13

в мире

белоруссия

минск

подляское воеводство

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы, сообщает полиция Подляского воеводства."Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района", - говорится в сообщении полиции.По словам пресс-секретаря полиции Томаша Крупы, тело обнаружили солдаты примерно в девяти километрах от польско-белорусской границы.Он отметил, что в настоящее время окончательно устанавливается личность погибшего, тело мужчины передано судмедэкспертам, которые выяснят причину гибели.Таким образом с начала года на польской территории были обнаружены уже девять тел нелегальных мигрантов.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

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минск

подляское воеводство

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-08T10:01 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, минск, подляское воеводство, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии