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В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2021
В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы, сообщает полиция Подляского воеводства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:01
2021-12-08T10:13
в мире
белоруссия
минск
подляское воеводство
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы, сообщает полиция Подляского воеводства."Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района", - говорится в сообщении полиции.По словам пресс-секретаря полиции Томаша Крупы, тело обнаружили солдаты примерно в девяти километрах от польско-белорусской границы.Он отметил, что в настоящее время окончательно устанавливается личность погибшего, тело мужчины передано судмедэкспертам, которые выяснят причину гибели.Таким образом с начала года на польской территории были обнаружены уже девять тел нелегальных мигрантов.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, подляское воеводство, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:01 08.12.2021 (обновлено: 10:13 08.12.2021)
 
В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией

Польская полиция заявила об обнаружении тела мигранта из Нигерии на границе с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы, сообщает полиция Подляского воеводства.
"Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района", - говорится в сообщении полиции.
По словам пресс-секретаря полиции Томаша Крупы, тело обнаружили солдаты примерно в девяти километрах от польско-белорусской границы.
Он отметил, что в настоящее время окончательно устанавливается личность погибшего, тело мужчины передано судмедэкспертам, которые выяснят причину гибели.
Таким образом с начала года на польской территории были обнаружены уже девять тел нелегальных мигрантов.
С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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В миреБелоруссияМинскПодляское воеводствоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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